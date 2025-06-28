Іран закрив доступ до своїх ядерних об’єктів для МАГАТЕ

Іран закрив доступ до ядерних об'єктів

Реклама

Влада Ірану відмовила в доступі до ядерних об’єктів країни генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі і заборонила агентству вести на них відеоспостереження.

Таке рішення оголосив у суботу, 28 червня, віцеспікер іранського парламенту Хамід-Реза Хаджі Бабаї, повідомляє агентство Mehr.

За словами політика, рішення пов’язане з тим, що уряд Ізраїлю отримав докладні відомості про стан іранської ядерної інфраструктури.

Реклама

Рафаелю Гроссі також заборонили бути присутнім на похоронах високопосадовців та вчених-ядерників, загиблих внаслідок нещодавніх ізраїльських ударів.

Хаджі Бабаї охарактеризував недавню «12-денну війну» як продовження «47-річної ворожнечі США проти іранського народу». Він зазначив, що протистояння не обмежується ядерною програмою чи ракетними ударами, а «спрямоване проти самої іранської нації».

«США бояться 90-мільйонного народу з семитисячолітньою історією, який не дозволить Америці домінувати в регіоні», — заявив парламентар, додавши, що у разі подальшого тиску Тегеран дасть «потужну відповідь».

Що відомо про ядерну програму Ірану

Іран раніше дозволив МАГАТЕ доступ та інспектування своїх атомних станцій і використання складних пристроїв спостереження, що було важливим зобов’язанням у рамках ядерної угоди, яку Тегеран підписав з Францією, Росією, Великою Британією, США, Німеччиною та Європейським Союзом у 2015 році, щоб тримати свою ядерну програму під контролем.

Реклама

Перша адміністрація Трампа в односторонньому порядку вийшла з цієї угоди у 2018 році.

У 2019 році Тегеран відновив ядерні розробки, а від 2021-го перестав дотримуватись ряду зобов’язань перед МАГАТЕ, обмеживши доступ інспекторів і почавши збагачення урану до рівнів, що наближаються до збройових.

13 червня 2025 року Ізраїль розпочав військову операцію проти ядерних об’єктів Ірану, заявивши про досягнення Тегераном критичної стадії у створенні ядерної бомби.

22 червня до дій Ізраїлю приєдналися США, завдавши авіаударів по трьох ключових об’єктах — у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Реклама

Директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив, що операція завдала значної шкоди іранській ядерній програмі.

Незабаром після ударів президент США Дональд Трамп оголосив про набуття чинності режиму припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, що підтвердили обидві сторони.

Однак іранська влада почала заявляти, що збитки від ударів США нібито були мінімальними, а верховний лідер Ісламської Республіки Алі Хаменеї взагалі заявив про «перемогу» Ірану над Вашингтоном і Тель-Авівом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість повторного бомбардування іранських ядерних об’єктів, якщо вважатиме це за необхідне.

Реклама