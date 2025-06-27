Трамп допустив повторне бомбардування Ірану

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що обов’язково розгляне можливість повторного бомбардування іранських ядерних об’єктів, якщо вважатиме це за необхідне.

Про це він сказав у п’ятницю, 27 червня, під час спілкування з журналістами в Білому домі, передає CNN.

Однак, він вважає «абсолютно неймовірним» продовження програми Ірану щодо збагачення урану після завданих ударів США 22 червня.

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Трамп заявив, що не вірить, що Іран може «повернутися до [розроблення] ядерної зброї найближчим часом».

Американський президент також заявив, що він «насправді не стурбований» секретними ядерними об’єктами в Ірані, натякаючи, що країна після бомбардувань наразі більше зосереджена на виживанні.

«Можу я вам сказати — вони виснажені. Останнє, про що вони зараз думають, це ядерна зброя. Знаєте, про що вони думають? Вони думають про завтрашній день, намагаються жити», — сказав він.

Раніше CNN з посиланням на попередню оцінку розвідки Сполучених Штатів повідомило, що удари США по Ірану не знищили ключові компоненти ядерної програми країни і, ймовірно, лише відкинули її на кілька місяців назад. Ця оцінка ґрунтувалася на аналізі бойових пошкоджень, проведеному Центральним командуванням США.

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Таке повідомлення ЗМІ розлютило президента США Дональда Трампа, який назвав ці атаки «одними з найуспішніших військових ударів в історії». За його словами, «ядерні об’єкти в Ірані повністю знищені».

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф у своїй заяві, опублікованій в середу, 25 червня, запевнив, що ядерна програма Ірану була серйозно пошкоджена нещодавніми цілеспрямованими ударами США.