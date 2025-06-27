Трамп допустил повторную бомбардировку Ирана

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно рассмотрит возможность повторной бомбардировки иранских ядерных объектов, если посчитает это необходимым.

Об этом он сказал в пятницу, 27 июня, во время общения с журналистами в Белом доме, передает CNN

Однако, он считает "абсолютно невероятным" продолжение программы Ирана по обогащению урана после нанесенных ударов США 22 июня.

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Трамп заявил, что не верит, что Иран может "вернуться к [разработке] ядерного оружия в ближайшее время".

Американский президент также заявил, что он "на самом деле не обеспокоен" секретными ядерными объектами в Иране, намекая, что страна после бомбардировок сейчас больше сосредоточена на выживании.

"Могу я вам сказать - они истощены. Последнее, о чем они сейчас думают, это ядерное оружие. Знаете, о чем они думают? Они думают о завтрашнем дне, пытаются жить", - сказал он.

Ранее CNN со ссылкой на предварительную оценку разведки Соединенных Штатов сообщило, что удары США по Ирану не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад. Эта оценка основывалась на анализе боевых повреждений, проведенном Центральным командованием США.

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Такое сообщение СМИ разозлило президента США Дональда Трампа, который назвал эти атаки "одними из самых успешных военных ударов в истории". По его словам, "ядерные объекты в Иране полностью уничтожены".

Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф в своем заявлении, опубликованном в среду, 25 июня, заверил, что ядерная программа Ирана была серьезно повреждена недавними целенаправленными ударами США.