- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1529
- Час на прочитання
- 1 хв
Уражено склади боєприпасів у Брянській області — Генштаб
Сили оборони підривають воєнний потенціал агресора: склади боєприпасів у Брянській області РФ уражено, ГУР та ЗСУ підтвердили успішну атаку на об’єкт.
Уражено склади боєприпасів у Брянській області РФ. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об’єкту.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Telegram.
«В рамках зниження наступальних спроможностей противника, 28 червня підрозділи Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів російського агресора», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф), що у Брянській області РФ.
Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об’єкту.
Результати уточнюються.
«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», — резюмує Генштаб ЗСУ.
Нагадаємо, внаслідок спецоперації, проведеної СБУ та ССО ЗСУ, на аеродромі Маринівка у Волгоградській області Росії уражено чотири російські літаки СУ-34. Два з них повністю знищено.