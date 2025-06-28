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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Уражено склади боєприпасів у Брянській області — Генштаб

Сили оборони підривають воєнний потенціал агресора: склади боєприпасів у Брянській області РФ уражено, ГУР та ЗСУ підтвердили успішну атаку на об’єкт.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ГУР та ЗСУ підтвердили успішну атаку на склади боєприпасів у Брянській області РФ

ГУР та ЗСУ підтвердили успішну атаку на склади боєприпасів у Брянській області РФ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Уражено склади боєприпасів у Брянській області РФ. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об’єкту.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Telegram.

«В рамках зниження наступальних спроможностей противника, 28 червня підрозділи Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів російського агресора», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф), що у Брянській області РФ.

Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об’єкту.

Результати уточнюються.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», — резюмує Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, внаслідок спецоперації, проведеної СБУ та ССО ЗСУ, на аеродромі Маринівка у Волгоградській області Росії уражено чотири російські літаки СУ-34. Два з них повністю знищено.

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