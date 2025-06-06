Удар по аеропорту Брянська: що відомо про потужні вибухи в РФ

Удар по аеропорту у Брянську

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Удар по аеропорту у Брянську, який РФ використовує лише для військових цілей, являв собою комбіноване знищення транспортної авіації та боєприпасів ворога.

Військовий портал Defense Express пише про це 6 червня.

В ніч проти 6 червня стався масштабний вибух та потужна повторна детонація в аеропорту Брянська.

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Як повідомляють фахівці видання, за характером вибуху можна припустити детонацію ракет з твердим паливом: балістичних, зенітних чи до РСЗВ. Місцева влада перед цим попереджала про небезпеку атаку дронів.

«Місце вибухів було доволі швидко та точно локалізовано OSINT-спільнотами. І зйомка ведеться майже з доволі малої відстані — близько 350-400 метрів. А епіцентр вибуху знаходиться на пероні поруч із диспетчерською вежею», — розповідають експерти.

Виявилося, що це місце використовується для вивантаження чи завантаження на літаки, чи вертольоти, а не для базування на ньому, наприклад, систем протиповітряної оборони, пускових тощо.

Поки невідомо, що саме вибухнуло, проте, зважаючи на потужні вибухи, а також розриви маленьких боєприпасів, ймовірно, йдеться про детонацію не однієї великої ракети, а певної партії боєприпасів.

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Нагадаємо, в ніч проти 6 червня в аеропорту російського Брянська пролунали потужні вибухи. Ймовірно це — результат атаки з боку Сил оборони України.

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