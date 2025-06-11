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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Війна на території ворога: у трьох областях РФ пролунали вибухи — Генштаб

Зафіксовано ураження потужностей ФКП «Тамбовский пороховой завод».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч проти 11 червня завдали ударів по низці важливих об’єктів на території держави-агресорки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, зафіксовано ураження потужностей ФКП «Тамбовский пороховой завод». Після удару українських дронів на оборонному підприємстві ворога почалася пожежа.

«Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу РФ, що задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин», — зазначили в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому «Бутурліновка» у Воронезькій області рф.

Результати вогневого ураження уточнюються.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, Москва намагається применшити значення масштабної атаки, яку українські сили провели 1 червня по військових авіабазах у глибокому тилу Росії.

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