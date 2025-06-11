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Смартфон заблоковано або вкрадено: що робити - покрокова інструкція
Як скинути налаштування до заводських на заблокованому Android
Якщо забули пароль до свого смартфона, або ще гірше — пристрій вкрали можна скинути налаштування смартфона на Android й захистити свої особисті дані. Android має кілька перевірених способів відновлення — як дистанційно, так і безпосередньо через сам пристрій. У цьому матеріалі — покрокові інструкції для Google Pixel, Samsung Galaxy та Motorola.
Про це пише Аndroidauthority.com.
Коли може знадобитися скидання до заводських налаштувань
Ви забули графічний ключ, PIN-код або пароль.
Телефон загублено або викрадено, і потрібно стерти з нього дані.
Пристрій завис або працює з помилками.
Скидання дозволяє повністю очистити смартфон і повернути його до стану «з коробки». Це можна зробити як дистанційно, так і через спеціальний режим на самому пристрої.
Способи скидання залежно від бренду смартфона
Google Pixel: як скинути налаштування без доступу до телефону
Через сервіс «Знайти пристрій» (Find My Device):
Відкрийте сайт: android.com/find.
Увійдіть у свій обліковий запис Google.
Оберіть потрібний пристрій зі списку.
Натисніть «Очистити пристрій» (Factory reset).
Підтвердіть дію — телефон буде очищено.
Також можна скористатися мобільним додатком Find My Device на іншому Android-пристрої, увійшовши в той самий акаунт.
Через режим Recovery
Вимкніть телефон.
Натисніть і утримуйте гучність вниз + живлення, поки не з’явиться Fastboot Mode.
Кнопками гучності оберіть Recovery Mode, підтвердьте кнопкою живлення.
Оберіть Wipe data/factory reset → Factory data reset.
Після завершення виберіть Reboot system now.
Samsung Galaxy: як скинути налаштування
Через SmartThings Find:
Увага: ця функція має бути заздалегідь активована на вашому пристрої.
Перейдіть на smartthingsfind.samsung.com.
Увійдіть у свій Samsung-акаунт.
Оберіть пристрій → натисніть «Видалити дані» → «Очистити».
Підтвердіть дію, ввівши пароль.
Через Recovery Mode
Підключіть телефон до ПК за допомогою USB-C кабелю.
Перезапустіть смартфон.
Після вимкнення одночасно натисніть гучність вгору + живлення, утримуйте до появи логотипа.
Виберіть Wipe data/factory reset → Factory data reset.
Завершіть процес командою Reboot system now.
Motorola: як скинути, якщо телефон заблоковано
Через Google Find My Device:
Слідуйте інструкції, як і для Google Pixel — цей сервіс підтримується також Motorola.
Через Recovery Mode
Перезапустіть телефон.
Як тільки екран стане чорним, натисніть гучність вниз + живлення — відкриється Fastboot Mode.
Оберіть Recovery Mode → Wipe data/factory reset → Factory data reset.
Завершіть натисканням Reboot system now.
Що відбувається після скидання
Видаляються всі дані: фото, відео, акаунти, програми, налаштування.
Телефон повертається до початкового стану, як після покупки.
Відновити стерту інформацію буде неможливо.
Після дистанційного скидання пристрій більше не буде доступний через сервіси Google чи Samsung.
Android-смартфони мають вбудовані інструменти для скидання налаштувань — як локально, так і онлайн. Головне — мати доступ до свого облікового запису Google або Samsung.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, якщо зламали Telegram чи можна повернути собі акаунт, як відновити доступ до повідомлень і каналів.