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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
3 хв

Смартфон заблоковано або вкрадено: що робити - покрокова інструкція

Як скинути налаштування до заводських на заблокованому Android

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Смартфон

Смартфон / © Pixabay

Якщо забули пароль до свого смартфона, або ще гірше — пристрій вкрали можна скинути налаштування смартфона на Android й захистити свої особисті дані. Android має кілька перевірених способів відновлення — як дистанційно, так і безпосередньо через сам пристрій. У цьому матеріалі — покрокові інструкції для Google Pixel, Samsung Galaxy та Motorola.

Про це пише Аndroidauthority.com.

Коли може знадобитися скидання до заводських налаштувань

  • Ви забули графічний ключ, PIN-код або пароль.

  • Телефон загублено або викрадено, і потрібно стерти з нього дані.

  • Пристрій завис або працює з помилками.

Скидання дозволяє повністю очистити смартфон і повернути його до стану «з коробки». Це можна зробити як дистанційно, так і через спеціальний режим на самому пристрої.

Способи скидання залежно від бренду смартфона

Google Pixel: як скинути налаштування без доступу до телефону

  • Через сервіс «Знайти пристрій» (Find My Device):

  • Відкрийте сайт: android.com/find.

  • Увійдіть у свій обліковий запис Google.

  • Оберіть потрібний пристрій зі списку.

  • Натисніть «Очистити пристрій» (Factory reset).

  • Підтвердіть дію — телефон буде очищено.

Також можна скористатися мобільним додатком Find My Device на іншому Android-пристрої, увійшовши в той самий акаунт.

Через режим Recovery

  • Вимкніть телефон.

  • Натисніть і утримуйте гучність вниз + живлення, поки не з’явиться Fastboot Mode.

  • Кнопками гучності оберіть Recovery Mode, підтвердьте кнопкою живлення.

  • Оберіть Wipe data/factory reset → Factory data reset.

  • Після завершення виберіть Reboot system now.

Samsung Galaxy: як скинути налаштування

  • Через SmartThings Find:

  • Увага: ця функція має бути заздалегідь активована на вашому пристрої.

  • Перейдіть на smartthingsfind.samsung.com.

  • Увійдіть у свій Samsung-акаунт.

  • Оберіть пристрій → натисніть «Видалити дані» → «Очистити».

  • Підтвердіть дію, ввівши пароль.

Через Recovery Mode

  • Підключіть телефон до ПК за допомогою USB-C кабелю.

  • Перезапустіть смартфон.

  • Після вимкнення одночасно натисніть гучність вгору + живлення, утримуйте до появи логотипа.

  • Виберіть Wipe data/factory reset → Factory data reset.

  • Завершіть процес командою Reboot system now.

Motorola: як скинути, якщо телефон заблоковано

Через Google Find My Device:

Слідуйте інструкції, як і для Google Pixel — цей сервіс підтримується також Motorola.

Через Recovery Mode

Перезапустіть телефон.

Як тільки екран стане чорним, натисніть гучність вниз + живлення — відкриється Fastboot Mode.

Оберіть Recovery Mode → Wipe data/factory reset → Factory data reset.

Завершіть натисканням Reboot system now.

Що відбувається після скидання

Видаляються всі дані: фото, відео, акаунти, програми, налаштування.

Телефон повертається до початкового стану, як після покупки.

Відновити стерту інформацію буде неможливо.

Після дистанційного скидання пристрій більше не буде доступний через сервіси Google чи Samsung.

Android-смартфони мають вбудовані інструменти для скидання налаштувань — як локально, так і онлайн. Головне — мати доступ до свого облікового запису Google або Samsung.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якщо зламали Telegram чи можна повернути собі акаунт, як відновити доступ до повідомлень і каналів.

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