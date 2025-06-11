Україні передали вдвічі більше літаків F-16, ніж обіцяли

F-16 / © ТСН.ua

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Норвегія передала Україні більше винищувачів F-16, ніж заявляла офіційно.

Про це свідчить щорічний звіт про імпорт та експорт звичайних озброєнь.

Згідно з цим, Норвегія запланувала передати Україні 14 винищувачів F-16, тоді як офіційно було оголошено про постачання 6 літаків.

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У звіті не уточнюється стан восьми неанонсованих літаків. Імовірно, йдеться про борти, непридатні до польотів, які могли бути передані для підготовки технічного персоналу, розбору на запчастини або використання у ролі макетів-приманок.

Такі ж моделі, зокрема у рідкісній модифікації F-16 ADF, передавали й США.

Цю версію частково підтверджують попередні заяви уряду Норвегії, в яких зазначалося, що країна передаватиме лише боєздатні літаки, виведені з експлуатації у 2021 році.

Ймовірно, частину з неанонсованих винищувачів F-16 відремонтували і привели до стану, придатного для подальшої експлуатації.

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Терміни постачання неанонсованих винищувачів залишаються невідомими.

Що відомо про F-16 для України

Наприкінці травня 2025 року останні нідерландські винищувачі F-16, що були призначені для України, залишили територію Нідерландів. Слід заувадити, що участь Нідерландів у програмі F-16 для України триває. Згідно із заявою Міноборони країни, Нідерланди продовжать надавати повний спектр підтримки — від навчання персоналу до постачання запчастин, боєприпасів і пального, необхідних для підтримання боєготовності літаків.

Загалом Нідерланди зобов’язалися передати Україні 24 винищувачі F-16. Перші борти зі складу Королівських повітряних сил були передані ще на початку жовтня 2024 року, а друга партія надійшла у лютому 2025-го.

Також відомо про постачання літаків і з боку Данії. У лютому 2025 року міністр оборони Троельс Лунд Поульсен повідомив, що Україна вже отримала 12 із 19 запланованих винищувачів F-16.

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Передача відбувається у три етапи відповідно до попередньо погодженого графіка.

Також на початку червня стало відомо, що Бельгія цьогоріч передасть Україні два F-16, один із яких призначений для розбору на запчастини. Після надходження на озброєння бельгійських ВПС літаків F-35, країна зможе розпочати масштабнішу передавання F-16.

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