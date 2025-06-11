У Сеймі Польщі вирішили долю уряду Дональда Туска

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

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У Сеймі Польщі відбулося голосування щодо вотуму довіри ліберальному та проєвропейському уряду Дональда Туска на тлі розмов про дострокові вибори до польського парламенту після обрання нового президента Кароля Навроцького, який є консерватором та євроскептиком.

Про це повідомляє Polsat News.

«Я прошу вотуму довіри, бо маю віру та впевненість, що ми маємо мандат керувати, брати на себе повну відповідальність за те, що відбувається в Польщі», — сказав Туск у своїй промові перед голосуванням.

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При цьому польський прем’єр-міністр зазначив, що виклики більші, ніж він очікував.

У голосуванні взяли участь 453 народні депутати, з яких 243 проголосували за висловлення довіри уряду, а 210 — проти. Жоден із присутніх у залі пленарних засідань народних депутатів не утримався від голосування.

Усі парламентські фракції, що входять до урядової коаліції, проголосували за доручення подальшого управління країною. Проти були представники опозиційних партій, які становлять меншість у парламенті Польщі.

Прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив про подання вотуму довіри у телевізійному зверненні наступного дня після другого туру президентських виборів, на яких переміг Кароль Навроцький, підтриманий партією «ПіС»,

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Прем’єр-міністр може звернутися до Сейму з проханням висловити вотум довіри у будь-який час протягом терміну своїх повноважень. Для цього потрібна проста більшість голосів за присутності щонайменше половини встановленої законом кількості депутатів.

Якщо Сейм не підтримає подання про висловлення вотуму довіри, прем’єр-міністр зобов’язаний подати президенту заяву про відставку.

Нагадаємо, у другому турі президентських виборів у Польщі переміг Кароль Навроцький — кандидат від правоконсервативної партії «Право і справедливість».