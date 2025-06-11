В Сейме Польши решили судьбу правительства Дональда Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

В Сейме Польши состоялось голосование по вотуму доверия либеральному и проевропейскому правительству Дональда Туска на фоне разговоров о досрочных выборах в польский парламент после избрания нового президента Кароля Навроцкого, который является консерватором и евроскептиком.

Об этом сообщает Polsat News

«Я прошу вотума доверия, потому что имею веру и уверенность, что мы имеем мандат управлять, брать на себя полную ответственность за то, что происходит в Польше», — сказал Туск в своей речи перед голосованием.

Реклама

При этом польский премьер-министр отметил, что вызовов больше, чем он ожидал.

В голосовании приняли участие 453 народных депутата, из которых 243 проголосовали за выражение доверия правительству, а 210 — против. Ни один из присутствующих в зале пленарных заседаний народных депутатов не воздержался от голосования.

Все парламентские фракции, входящие в правительственную коалицию, проголосовали за поручение дальнейшего управления страной. Против были представители оппозиционных партий, которые составляют меньшинство в парламенте Польши.

Премьер-министр Дональд Туск объявил о представлении вотума доверия в телевизионном обращении на следующий день после второго тура президентских выборов, на которых победил Кароль Навроцкий, поддержанный партией «ПиС»,

Реклама

Премьер-министр может обратиться к Сейму с просьбой выразить вотум доверия в любое время в течение срока своих полномочий. Для этого требуется простое большинство голосов при присутствии не менее половины установленного законом количества депутатов.

Если Сейм не поддержит представление о выражении вотума доверия, премьер-министр обязан подать президенту заявление об отставке.

Напомним, во втором туре президентских выборов в Польше победил Кароль Навроцкий - кандидат от правоконсервативной партии «Право и справедливость».