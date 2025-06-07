Дуда и Трамп / © Associated Press

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Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили двусторонние отношения и результаты выборов в Польше.

Об этом Дуда написал в соцсети X.

По словам президента Польши, телефонный разговор был «очень хорошим». Он заверил Трампа в том, что победа на выборах Кароля Навроцкого является гарантией непрерывности политики страны в ее ключевых измерениях.

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«Особенно по поводу продолжения превосходных трансатлантических отношений и тесного сотрудничества Польши с Соединенными Штатами, как на институциональном уровне, так и лично с президентом Трампом», — добавил Дуда.

Напомним, 1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Вышли Тшасковский, поддерживаемый правящей партией «Гражданская платформа», и Навроцкий, который имеет поддержку от оппозиционной «Право и справедливости».

В первом туре они набрали 31,36% и 29,54% соответственно.

Подсчет 100% голосов с участков показал, что на выборах президента Польши Кароль Навроцкий побеждает Рафала Тшасковского — 50,89% против 49,11%. До последнего момента шансы обоих претендентов на победу были примерно равны, а данные экзитполов сначала были в пользу Тшасковского, но затем ситуация изменилась.

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