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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Дуда зателефонував Трампу — про що говорили

Під час бесіди президенти обговорили питання безпеки регіону в цілому, а також результати президентських виборів у Польщі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дуда і Трамп

Дуда і Трамп / © Associated Press

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили двосторонні відносини та результати виборів у Польщі.

Про це Дуда написав у соцмережі X.

Зі слів президента Польщі, телефонна розмова була «дуже хорошою». Він запевнив Трампа у тому, що перемога на виборах Кароля Навроцького є «гарантією безперервності політики країни в її ключових вимірах».

«Особливо щодо продовження чудових трансатлантичних відносин та тісної співпраці Польщі зі Сполученими Штатами, як на інституційному рівні, так і особисто з президентом Трампом», — додав Дуда.

Нагадаємо, 1 червня в Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Вийшли Тшасковський, якого підтримує правляча партія «Громадянська платформа», і Навроцький, який має підтримку від опозиційної «Право і справедливості».

У першому турі вони набрали 31,36% і 29,54% відповідно.

Підрахунок 100% голосів з дільниць показав, що на виборах президента Польщі Кароль Навроцький перемагає Рафала Тшасковського — 50,89% проти 49,11%. До останнього моменту шанси обох претендентів на перемогу були приблизно рівні, а дані екзитполів спочатку були на користь Тшасковського, але потім ситуація змінилась.

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