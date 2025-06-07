В 10 разів дорожчий за ціль: в США тестують одноразовий дробовик проти дронів

Військовослужбовець приєднує підствольний Baowolf C-UAS до своєї гвинтівки. Фото: Kinard Technologies.

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Військово-повітряні сили США планують у третьому кварталі 2025 року провести випробування нового одноразового засобу боротьби з безпілотниками — Baowolf C-UAS. Його створила американська компанія Kinard Technologies як останню лінію оборони для охорони авіабаз та стратегічних об’єктів.

Про це повідомило видання Defense Express.

Розроблений компанією Kinard Technologies, Baowolf призначений для захисту авіабаз від FPV-дронів на дистанції до 50 метрів. Це одноразова система вагою 1,13 кг, яка вистрілює хмару вольфрамових кульок, еквівалентних восьми пострілам із дробовика. На відстані 20 метрів зона ураження сягає 2 метри, що робить його ефективним не лише проти дронів, але й проти живої сили у приміщеннях та окопах.

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Після успішних атак українських FPV-дронів на російські авіабази, Пентагон шукає способи захистити свою авіацію. За задумом, це «останній рубіж» оборони авіабаз від недорогих безпілотників. Проте вартість одного засобу сягає 5000 доларів — у понад десять разів більше за середню ціну FPV-дронів (300–600 доларів). Для порівняння, українські сіткомети коштують кількасот доларів, а звичайні дробовики — від 500 до 1000 доларів.

Ймовірно, нинішня висока ціна пов’язана з етапом тестування та виготовленням одиничних зразків. У компанії планують знижувати вартість, зокрема за допомогою 3D-друку деталей, але навряд чи ціна впаде до рівня конкурентів.

Нагадаємо, в США назвали «найбільшу загрозу» для себе.