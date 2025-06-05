У США назвали "найбільшу загрозу" для себе

США / © Associated Press

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Заклик Сполучених Штатів Америки до країн-членів НАТО негайно збільшити оборонні бюджети пов’язаний зі зростанням загрози з боку Росії.

Про це заявив американський посол при НАТО Метью Вітакер, повідомляє ”ЄП”.

У штаб-квартирі Альянсу, де також був присутній очільник Пентагону Піт Гегсет, дипломат зробив цю заяву. Вітакер наголосив, що Вашингтон вимагає негайно від європейських союзників якнайшвидшого нарощування оборонних бюджетів до 5%. За його словами, такі дії “визначають загрози”.

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“Росія “перезбереться”, відновиться за 5 років або й швидше”, — заявив він.

Метью Вітакер згадав оцінки кількох європейських розвідок, які стверджують, що є загроза якнайшвидшого відновлення здатності Росії до нападу на держави НАТО протягом п'яти років після припинення війни.

“Європейці постійно нам говорять про те, що Росія — найбільша загроза. І ми погоджуємося, у євроатлантичному просторі це саме так. Тому нам треба забезпечити, щоб були інвестиції”, — каже американський дипломат.

Нагадаємо, раніше Метью Вітакер заявляв про те, що поки триває війна в Україні, Росія вже готується до наступного кроку. За його словами, сьогоднішня безпека Європи потребує інвестицій не лише у зброю, а й у мобільність, кіберзахист та критичну інфраструктуру.

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Тим часом українське Головне управління розвідки Міноборони вважає малоймовірним напад Росії на країни НАТО в короткостроковій перспективі, конкретно за два-чотири роки після завершення війни проти України.

Дата публікації 13:49, 02.06.25 Кількість переглядів 76 У Вільнюсі збираються лідери європейських країн і генсек НАТО! Що сталося?