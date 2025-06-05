В США назвали "наибольшую угрозу" для себя

США / © Associated Press

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Призыв Соединенных Штатов Америки к странам-членам НАТО немедленно увеличить оборонные бюджеты связан с ростом угрозы со стороны России.

Об этом заявил американский посол при НАТО Мэттью "Уитакер, сообщает ”ЕП”.

В штаб-квартире Альянса, где также присутствовал глава Пентагон Пит Хегсет, дипломат сделал это заявление. Уитакер подчеркнул, что Вашингтон требует немедленно от европейских союзников скорейшего наращивания оборонных бюджетов до 5%. По его словам, такие действия “определяют угрозы”.

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“Россия "пересоберется”, восстановится через 5 лет или быстрее”, — заявил он.

Мэттью Уитакер упомянул оценки нескольких европейских разведок, которые утверждают, что есть угроза скорейшего восстановления способности России к нападению на государства НАТО в течение пяти лет после прекращения войны.

“Европейцы постоянно нам говорят о том, что Россия — самая большая угроза. И мы соглашаемся, в евроатлантическом пространстве это именно так. Поэтому нам нужно обеспечить, чтобы были инвестиции”, — сказал американский дипломат.

Напомним, ранее Мэттью Уитакер заявлял о том, что пока идет война в Украине, Россия уже готовится к следующему шагу. По его словам, сегодняшняя безопасность Европы нуждается в инвестициях не только в оружие, но и в мобильность, киберзащиту и критическую инфраструктуру.

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Между тем украинское Главное управление разведки Минобороны считает маловероятным нападение России на страны НАТО в краткосрочной перспективе, конкретно через два-четыре года после завершения войны против Украины.

Дата публикации 13:49, 02.06.25 Количество просмотров 76 В Вильнюсе собираются лидеры европейских стран и генсек НАТО! Что произошло?