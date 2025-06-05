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ТСН в социальных сетях

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Политика
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В США назвали "наибольшую угрозу" для себя

Вашингтон разделяет оценку союзников о том, что Россия является самой большой угрозой в евроатлантическом пространстве.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
США.

США / © Associated Press

Призыв Соединенных Штатов Америки к странам-членам НАТО немедленно увеличить оборонные бюджеты связан с ростом угрозы со стороны России.

Об этом заявил американский посол при НАТО Мэттью "Уитакер, сообщает ”ЕП”.

В штаб-квартире Альянса, где также присутствовал глава Пентагон Пит Хегсет, дипломат сделал это заявление. Уитакер подчеркнул, что Вашингтон требует немедленно от европейских союзников скорейшего наращивания оборонных бюджетов до 5%. По его словам, такие действия “определяют угрозы”.

“Россия "пересоберется”, восстановится через 5 лет или быстрее”, — заявил он.

Мэттью Уитакер упомянул оценки нескольких европейских разведок, которые утверждают, что есть угроза скорейшего восстановления способности России к нападению на государства НАТО в течение пяти лет после прекращения войны.

“Европейцы постоянно нам говорят о том, что Россия — самая большая угроза. И мы соглашаемся, в евроатлантическом пространстве это именно так. Поэтому нам нужно обеспечить, чтобы были инвестиции”, — сказал американский дипломат.

Напомним, ранее Мэттью Уитакер заявлял о том, что пока идет война в Украине, Россия уже готовится к следующему шагу. По его словам, сегодняшняя безопасность Европы нуждается в инвестициях не только в оружие, но и в мобильность, киберзащиту и критическую инфраструктуру.

Между тем украинское Главное управление разведки Минобороны считает маловероятным нападение России на страны НАТО в краткосрочной перспективе, конкретно через два-четыре года после завершения войны против Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
405
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