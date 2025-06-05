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- Війна
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Нічні удари по Харкову: влада показала моторошні кадри
Через обстріл росіянами Харкова люди дістали поранень.
Вночі 5 червня армія РФ атакувала Харків «Шахедами». Під удар потрапили житлові будинки мирних харківʼян. З’явилися кадри обстрілу.
Відео оприлюднив мер Харкова Ігор Терехов.
«Так ворог сьогодні бив „шахедами“ по житлових будинках мирних харківʼян», — написав він.
Нагадаємо, у ніч проти 5 червня армія РФ завдала ракетного удару по одному з районів Харкова, а також атакувала житлові багатоповерхівки дронами, є постраждалі. Було зафіксовано шість ворожих ударів, два з них — прямі влучання в багатоквартирні будинки.
«В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна „Шахеда“ опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі», — написав він.
На цей час відомо про 13 постраждалих. Серед них — двоє дітей.
«Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах», — наголосив Терехов.
Він додав, що служби вже працюють на місцях. Людям надається допомога.