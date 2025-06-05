Нічні удари по Харкову: влада показала моторошні кадри

Атака на Харків 5 червня / © ДСНС

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Вночі 5 червня армія РФ атакувала Харків «Шахедами». Під удар потрапили житлові будинки мирних харківʼян. З’явилися кадри обстрілу.

Відео оприлюднив мер Харкова Ігор Терехов.

Дата публікації 13:59, 05.06.25 Кількість переглядів 8 Показали нічні удари РФ по Харкову

«Так ворог сьогодні бив „шахедами“ по житлових будинках мирних харківʼян», — написав він.

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Нагадаємо, у ніч проти 5 червня армія РФ завдала ракетного удару по одному з районів Харкова, а також атакувала житлові багатоповерхівки дронами, є постраждалі. Було зафіксовано шість ворожих ударів, два з них — прямі влучання в багатоквартирні будинки.

«В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна „Шахеда“ опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі», — написав він.

На цей час відомо про 13 постраждалих. Серед них — двоє дітей.

«Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах», — наголосив Терехов.

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Він додав, що служби вже працюють на місцях. Людям надається допомога.