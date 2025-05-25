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Нідерланди анонсували передавання Україні F-16 - деталі
Останній винищувач для України передадуть 26 травня.
У понеділок, 26 травня, Нідерланди офіційно завершать передачу Україні всіх обіцяних винищувачів F-16. Завтра буде передано останній із 24 бойових літаків, які уряд країни пообіцяв надати на підтримку Збройних сил України у війні проти російської агресії.
Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в ефірі телепрограми WNL op Zondag.
«Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні», — наголосив міністр.
Нідерланди стали однією з перших країн, які заявили про намір передати Україні багатоцільові винищувачі F-16. Літаки входять до складу міжнародної авіаційної коаліції, створеної для зміцнення оборонних можливостей України у повітрі. До неї також входять Данія, Бельгія, Норвегія та інші партнери.
Що відомо про F-16
F-16 Fighting Falcon — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений американською компанією General Dynamics (зараз — Lockheed Martin) у 1970-х роках. Його створили як маневрену та відносно недорогу платформу для домінування в повітрі та нанесення ударів по наземних цілях.
Основні характеристики F-16
Довжина: ~15 метрів
Швидкість: до 2 120 км/год (1,8 Маха)
Дальність польоту: до 4 200 км (з додатковими баками)
Бойове навантаження: до 7 700 кг — ракети, бомби, паливні баки
Озброєння: керовані ракети (повітря-повітря, повітря-земля), бомби, гармати
Радар: сучасні модифікації мають потужні радари, включно з AESA (наприклад, Northrop Grumman SABR)
Чим F-16 корисний для України
Передача винищувачів — стратегічно важливий крок для української армії. F-16 дозволяють ефективніше захищати повітряний простір, протидіяти російським ракетним атакам, прикривати наземні операції та виконувати точкові удари по важливих об’єктах ворога.
За оцінками військових аналітиків, наявність F-16 на озброєнні України зменшить перевагу Росії в небі та дасть більше гнучкості у плануванні наступальних дій.
Контроль неба — здатен вести повітряні бої на великій висоті та відстані.
Удари по наземних цілях — високоточна зброя, включно з JDAM, ракети AGM-88 HARM, і інше.
Маневреність і адаптивність — легко модернізується, підтримує широкий спектр озброєння НАТО.
Інтероперабельність — сумісний з системами НАТО, що важливо для майбутнього вступу України до Альянсу.
Де використовується
F-16 стоїть на озброєнні в понад 25 країнах, зокрема в США, Польщі, Нідерландах, Бельгії, Туреччині, Греції, Ізраїлі, Єгипті, Норвегії, Данії, Румунії, Південній Кореї. Загалом було виготовлено понад 4 600 одиниць.