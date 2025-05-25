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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Нідерланди анонсували передавання Україні F-16 - деталі

Останній винищувач для України передадуть 26 травня.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
F-16

F-16 / © Associated Press

У понеділок, 26 травня, Нідерланди офіційно завершать передачу Україні всіх обіцяних винищувачів F-16. Завтра буде передано останній із 24 бойових літаків, які уряд країни пообіцяв надати на підтримку Збройних сил України у війні проти російської агресії.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в ефірі телепрограми WNL op Zondag.

«Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні», — наголосив міністр.

Нідерланди стали однією з перших країн, які заявили про намір передати Україні багатоцільові винищувачі F-16. Літаки входять до складу міжнародної авіаційної коаліції, створеної для зміцнення оборонних можливостей України у повітрі. До неї також входять Данія, Бельгія, Норвегія та інші партнери.

Що відомо про F-16

F-16 Fighting Falcon — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений американською компанією General Dynamics (зараз — Lockheed Martin) у 1970-х роках. Його створили як маневрену та відносно недорогу платформу для домінування в повітрі та нанесення ударів по наземних цілях.

Основні характеристики F-16

Довжина: ~15 метрів

Швидкість: до 2 120 км/год (1,8 Маха)

Дальність польоту: до 4 200 км (з додатковими баками)

Бойове навантаження: до 7 700 кг — ракети, бомби, паливні баки

Озброєння: керовані ракети (повітря-повітря, повітря-земля), бомби, гармати

Радар: сучасні модифікації мають потужні радари, включно з AESA (наприклад, Northrop Grumman SABR)

Чим F-16 корисний для України

Передача винищувачів — стратегічно важливий крок для української армії. F-16 дозволяють ефективніше захищати повітряний простір, протидіяти російським ракетним атакам, прикривати наземні операції та виконувати точкові удари по важливих об’єктах ворога.

За оцінками військових аналітиків, наявність F-16 на озброєнні України зменшить перевагу Росії в небі та дасть більше гнучкості у плануванні наступальних дій.

  • Контроль неба — здатен вести повітряні бої на великій висоті та відстані.

  • Удари по наземних цілях — високоточна зброя, включно з JDAM, ракети AGM-88 HARM, і інше.

  • Маневреність і адаптивність — легко модернізується, підтримує широкий спектр озброєння НАТО.

  • Інтероперабельність — сумісний з системами НАТО, що важливо для майбутнього вступу України до Альянсу.

Де використовується

F-16 стоїть на озброєнні в понад 25 країнах, зокрема в США, Польщі, Нідерландах, Бельгії, Туреччині, Греції, Ізраїлі, Єгипті, Норвегії, Данії, Румунії, Південній Кореї. Загалом було виготовлено понад 4 600 одиниць.

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