У печері були людські кістки / © Associated Press

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У підземній печері у Гватемалі археологи виявили сотні людських кісток. Учені вважають, що знахідка є свідченням того, що тут здійснювали людські жертвоприношення.

Про це пише Daily Mail.

Куева-де-Сангре, або «кривава печера», розташована під археологічною пам’яткою Дос-Пілас у Петені, Гватемала. Вона є однією з дюжини печер, виявлених у цьому регіоні й використовуваних майя в період між 400 і 250 роком до нашої ери.

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Серед кісток було виявлено череп, ліва частина чола якого свідчить про те, що хтось вдарив по ньому інструментом, схожим на сокиру. Вчені також виявили тазову кістку дитини зі схожою відміткою.

За даними антропологині Еллен Фріанко, кількість людських решток у печері та травми на них, а також наявність ритуальних предметів вказує на те, що «кривава печера» є місцем жертвопринесення.

Наразі вченим невідомо, ким були люди, чиї кістки були виявлені в печері. Дослідники мають намір вивчити давню ДНК у кістках, щоб дізнатися більше про те, кому належали останки.

Нагадаємо, у печері Таїланду археологи виявили кістки дитини віком 29 000 років, які стали найдавнішими людськими останками, знайденими в країні. Знахідка проливає світло на життя мисливців-збирачів кам’яного віку та їхні поховальні традиції.

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