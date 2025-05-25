Чим замінити борошно в сирниках: секрети професійних кухарів

Професійні кухарі рекомендують готувати сирники не лише з борошном. Експерти радять експериментувати з іншими продуктами, які зможуть не лише замінити борошно, а й покращити смак улюбленої страви в рази. Отже, розповідаємо, чим замінити борошно в сирниках, щоб зробити їх набагато смачнішими.

Крохмаль є чудовим замінником борошна, не лише в сирниках. З ним можна готувати різноманітну випічку — печиво, пироги, торти та кекси. Варто знати, що крохмаль має більш потужну в’яжучу дію, тому його треба класти утричі менше, ніж борошна. Можна використовувати як картопляний, так і кукурудзяний крохмаль.

Кукурудзяне борошно також ідеально замінить пшеничне у сирниках. Воно зробить страву легкою, повітряною та менш калорійною. До того ж, сирники набудуть апетитного золотавого відтінку, якщо покласти в тісто цей вид борошна.

Рисове борошно. Якщо у вас раптом є вдома такий екзотичний продукт, ним можна сміливо замінити пшеничне борошно у сирниках. Рисове борошно зробить сирники повітряними та ніжними з ідеальною текстурою.

Манна крупа. Манка є класичним замінником борошна у випічці, тому на відмінно впорається зі своїм завданням. Насипте манну крупу в тісто і залиште на 15 хвилин, щоб вона розбухла. Це дасть змогу не лише поліпшити формування сирників, а й збереже вологість всередині. Тому готові сирники не розпадатимуться і не будуть сухими.