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Чим замінити борошно в сирниках: секрети професійних кухарів
Сирники — це одна з найулюбленіших страв на сніданок усіх українців. Вони посунули навіть вівсянку та яйця, а все тому, що не лише смачні, а й надзвичайно корисні.
Професійні кухарі рекомендують готувати сирники не лише з борошном. Експерти радять експериментувати з іншими продуктами, які зможуть не лише замінити борошно, а й покращити смак улюбленої страви в рази. Отже, розповідаємо, чим замінити борошно в сирниках, щоб зробити їх набагато смачнішими.
Чим замінити борошно в сирниках: 5 найкращих продуктів
Крохмаль є чудовим замінником борошна, не лише в сирниках. З ним можна готувати різноманітну випічку — печиво, пироги, торти та кекси. Варто знати, що крохмаль має більш потужну в’яжучу дію, тому його треба класти утричі менше, ніж борошна. Можна використовувати як картопляний, так і кукурудзяний крохмаль.
Кукурудзяне борошно також ідеально замінить пшеничне у сирниках. Воно зробить страву легкою, повітряною та менш калорійною. До того ж, сирники набудуть апетитного золотавого відтінку, якщо покласти в тісто цей вид борошна.
Рисове борошно. Якщо у вас раптом є вдома такий екзотичний продукт, ним можна сміливо замінити пшеничне борошно у сирниках. Рисове борошно зробить сирники повітряними та ніжними з ідеальною текстурою.
Манна крупа. Манка є класичним замінником борошна у випічці, тому на відмінно впорається зі своїм завданням. Насипте манну крупу в тісто і залиште на 15 хвилин, щоб вона розбухла. Це дасть змогу не лише поліпшити формування сирників, а й збереже вологість всередині. Тому готові сирники не розпадатимуться і не будуть сухими.
Вівсяні пластівці перед застосуванням треба змолоти в блендері, вони також є чудовим замінником борошна в сирниках. Змелену вівсянку ще можна додавати в різноманітну випічку і страви — оладки, пироги, печиво, котлети, голубці й тефтелі.