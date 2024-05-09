Печера смерті: що відомо про вбивче для будь-якої істоти підземелля – відео

У туристичному комплексі Recreo Verde у Коста-Риці є невелика гірська печера, відома як "печера смерті", оскільки будь-яка істота, що потрапляє до неї, помирає.

Про це пише Oddity Central.

Розташоване на краю вулкана Поас підземелля має лише два метри в глибину і три метри в довжину, забезпечуючи затишний прихисток для комах, птахів і дрібних тварин. Однак, попри свій зовнішній вигляд, вхід до цієї маленької печери – майже миттєва смерть, оскільки всередині вона наповнена отруйним чадним газом, який не має кольору, запаху та смаку. Істоти починають задихатися вже через декілька хвилин після входу до печери.

Щоб показати, наскільки небезпечна "печера смерті", гіди беруть із собою запалені смолоскипи, які незабаром гаснуть через нестачу кисню і високий рівень вуглекислого газу.

Ніхто точно не знає, звідки там береться вуглекислий газ, але багато дослідників дійшли висновку, що він є результатом відкладення мінералів під впливом високої температури і тиску в земній магмі, яка не має кисню. Той факт, що печери розташовані поблизу вулканів, що діють, також може мати стосунок до газу.

За даними науковців, Ла Куева-де-ла-Муерте виробляє близько 30 кг вуглекислого газу щогодини.

Про небезпеку цієї маленької печери випадково стало відомо під час будівництва комплексу Recreo Verde. Територія була ретельно досліджена після того, як одному з робітників стало зле після того, як він підійшов надто близько до входу. Через свою смертоносну репутацію "печера смерті" є однією з небагатьох комерційних печер, які закриті для туристів.

Нагадаємо, люди провели 40 днів в печері без годинника. Вони розповіли, який це мало вплив на їхнє сприйняття часу.

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