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Смартфон заблокирован или украден: что делать - пошаговая инструкция
Как сбросить настройки до заводских на заблокированном Android
Если забыли пароль к своему смартфону, или еще хуже — устройство украли, можно сбросить настройки смартфона на Android и защитить свои личные данные. Android имеет несколько проверенных способов восстановления — как дистанционно, так и непосредственно через само устройство. В этом материале — пошаговые инструкции для Google Pixel, Samsung Galaxy и Motorola.
Об этом пишет Аndroidauthority.com
Когда может потребоваться сброс к заводским настройкам
Вы забыли графический ключ, PIN-код или пароль.
Телефон утерян или украден, и нужно стереть с него данные.
Устройство зависло или работает с ошибками.
Сброс позволяет полностью очистить смартфон и вернуть его к состоянию «из коробки». Это можно сделать как дистанционно, так и через специальный режим на самом устройстве.
Способы сброса в зависимости от бренда смартфона
Google Pixel: как сбросить настройки без доступа к телефону
Через сервис «Найти устройство» (Find My Device):
Откройте сайт: android.com/find.
Войдите в свою учетную запись Google.
Выберите нужное устройство из списка.
Нажмите «Очистить устройство» (Factory reset).
Подтвердите действие — телефон будет очищен.
Также можно воспользоваться мобильным приложением Find My Device на другом Android-устройстве, войдя в тот же аккаунт.
Через режим восстановления
Выключите телефон.
Нажмите и удерживайте громкость вниз + питание, пока не появится Fastboot Mode.
Кнопками громкости выберите Recovery Mode, подтвердите кнопкой питания.
Выберите Wipe data/factory reset → Factory data reset.
После завершения выберите Reboot system now.
Samsung Galaxy: как сбросить настройки
Через SmartThings Find:
Внимание: эта функция должна быть заранее активирована на вашем устройстве.
Перейдите на smartthingsfind.samsung.com.
Войдите в свой Samsung-аккаунт.
Выберите устройство → нажмите «Удалить данные» → «Очистить».
Подтвердите действие, введя пароль.
Через режим восстановления
Подключите телефон к ПК с помощью USB-C кабеля.
Перезапустите смартфон.
После выключения одновременно нажмите громкость вверх + питание, удерживайте до появления логотипа.
Выберите Wipe data/factory reset → Factory data reset.
Завершите процесс командой Reboot system now.
Motorola: как сбросить, если телефон заблокирован
Через Google Find My Device:
Следуйте инструкции, как и для Google Pixel — этот сервис поддерживается также Motorola.
Через режим восстановления
Перезапустите телефон.
Как только экран станет черным, нажмите громкость вниз + питание — откроется Fastboot Mode.
Выберите Режим восстановления → Стирание данных/сброс настроек → Сброс заводских данных.
Завершите нажатием Reboot system now.
Что происходит после сброса после сброса
Удаляются все данные: фото, видео, аккаунты, приложения, настройки.
Телефон возвращается к первоначальному состоянию, как после покупки.
Восстановить стертую информацию будет невозможно.
После дистанционного сброса устройство больше не будет доступно через сервисы Google или Samsung.
Android-смартфоны имеют встроенные инструменты для сброса настроек — как локально, так и онлайн. Главное — иметь доступ к своей учетной записи Google или Samsung.
Напомним, ранее мы писали о том, если взломали Telegram можно ли вернуть себе аккаунт, как восстановить доступ к сообщениям и каналам.