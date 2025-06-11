Смартфон заблокирован или украден: что делать - пошаговая инструкция

Смартфон / © Pixabay

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Если забыли пароль к своему смартфону, или еще хуже — устройство украли, можно сбросить настройки смартфона на Android и защитить свои личные данные. Android имеет несколько проверенных способов восстановления — как дистанционно, так и непосредственно через само устройство. В этом материале — пошаговые инструкции для Google Pixel, Samsung Galaxy и Motorola.

Об этом пишет Аndroidauthority.com

Когда может потребоваться сброс к заводским настройкам

Вы забыли графический ключ, PIN-код или пароль.

Телефон утерян или украден, и нужно стереть с него данные.

Устройство зависло или работает с ошибками.

Сброс позволяет полностью очистить смартфон и вернуть его к состоянию «из коробки». Это можно сделать как дистанционно, так и через специальный режим на самом устройстве.

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Способы сброса в зависимости от бренда смартфона

Google Pixel: как сбросить настройки без доступа к телефону

Через сервис «Найти устройство» (Find My Device):

Откройте сайт: android.com/find.

Войдите в свою учетную запись Google.

Выберите нужное устройство из списка.

Нажмите «Очистить устройство» (Factory reset).

Подтвердите действие — телефон будет очищен.

Также можно воспользоваться мобильным приложением Find My Device на другом Android-устройстве, войдя в тот же аккаунт.

Через режим восстановления

Выключите телефон.

Нажмите и удерживайте громкость вниз + питание, пока не появится Fastboot Mode.

Кнопками громкости выберите Recovery Mode, подтвердите кнопкой питания.

Выберите Wipe data/factory reset → Factory data reset.

После завершения выберите Reboot system now.

Samsung Galaxy: как сбросить настройки

Через SmartThings Find:

Внимание: эта функция должна быть заранее активирована на вашем устройстве.

Перейдите на smartthingsfind.samsung.com.

Войдите в свой Samsung-аккаунт.

Выберите устройство → нажмите «Удалить данные» → «Очистить».

Подтвердите действие, введя пароль.

Через режим восстановления

Подключите телефон к ПК с помощью USB-C кабеля.

Перезапустите смартфон.

После выключения одновременно нажмите громкость вверх + питание, удерживайте до появления логотипа.

Выберите Wipe data/factory reset → Factory data reset.

Завершите процесс командой Reboot system now.

Motorola: как сбросить, если телефон заблокирован

Через Google Find My Device:

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Следуйте инструкции, как и для Google Pixel — этот сервис поддерживается также Motorola.

Через режим восстановления

Перезапустите телефон.

Как только экран станет черным, нажмите громкость вниз + питание — откроется Fastboot Mode.

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Выберите Режим восстановления → Стирание данных/сброс настроек → Сброс заводских данных.

Завершите нажатием Reboot system now.

Что происходит после сброса после сброса

Удаляются все данные: фото, видео, аккаунты, приложения, настройки.

Телефон возвращается к первоначальному состоянию, как после покупки.

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Восстановить стертую информацию будет невозможно.

После дистанционного сброса устройство больше не будет доступно через сервисы Google или Samsung.

Android-смартфоны имеют встроенные инструменты для сброса настроек — как локально, так и онлайн. Главное — иметь доступ к своей учетной записи Google или Samsung.

Напомним, ранее мы писали о том, если взломали Telegram можно ли вернуть себе аккаунт, как восстановить доступ к сообщениям и каналам.

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