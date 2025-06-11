- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 466
- Время на прочтение
- 1 мин
Война на территории врага: в трех областях РФ прогремели взрывы — Генштаб
Зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод".
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 11 июня нанесли удары по ряду важных объектов на территории государства-агрессора.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В частности, зафиксировано поражение мощностей ФКП «Тамбовский пороховой завод». После удара украинских дронов на оборонном предприятии врага начался пожар.
«Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, задействованный в вооруженной агрессии против Украины. Там производятся пороха для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, который применяется в создании различных взрывчатых веществ», — отметили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, зафиксированы взрывы в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома «Бутурлиновка» в Воронежской области РФ.
Результаты огневого поражения уточняются.
«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», — отметили в Генштабе.
Напомним, Москва пытается преуменьшить значение масштабной атаки, которую украинские силы провели 1 июня по военным авиабазам в глубоком тылу России.