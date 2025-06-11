Атака на Россию / © ТСН.ua

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Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 11 июня нанесли удары по ряду важных объектов на территории государства-агрессора.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности, зафиксировано поражение мощностей ФКП «Тамбовский пороховой завод». После удара украинских дронов на оборонном предприятии врага начался пожар.

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«Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, задействованный в вооруженной агрессии против Украины. Там производятся пороха для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, который применяется в создании различных взрывчатых веществ», — отметили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, зафиксированы взрывы в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома «Бутурлиновка» в Воронежской области РФ.

Результаты огневого поражения уточняются.

«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», — отметили в Генштабе.

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Напомним, Москва пытается преуменьшить значение масштабной атаки, которую украинские силы провели 1 июня по военным авиабазам в глубоком тылу России.