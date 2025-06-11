Россия преуменьшает последствия украинской атаки дронов: что произошло с самолетами

Операция "Паутина".

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Москва пытается снизить значение масштабной атаки, которую украинские силы провели 1 июня по военным авиабазам в глубоком тылу России. По словам Киева, в результате операции был поврежден или уничтожен 41 стратегический бомбардировщик, в том числе Ту-95МС и Ту-22М3. Общий ущерб, по оценкам украинских источников, может достигать 7 миллиардов долларов.

Об этом пишет ONET.

Целью стали базы, расположенные в сотнях и даже тысячах километров от линии фронта — в частности, в Сибири и вблизи Полярного круга. Украинская атака включала в себя запуск около 150 беспилотников.

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Российские власти не отрицают сам факт удара, но пытаются нивелировать его эффекты. Вице-премьер Сергей Рябков заявил, что ядерное сдерживание РФ "не понесло значительный ущерб", а поврежденную технику "можно будет восстановить". Несмотря на это, эксперты отмечают, что возобновление потерь может занять годы из-за сложности производства стратегических самолетов.

Для Украины эта операция стала не только ударом по авиационному потенциалу врага, но мощным импульсом к поднятию морального духа после тяжелых месяцев обороны. По некоторым оценкам, поражение потерпела треть российского стратегического бомбардировочного флота, что может иметь долгосрочные последствия для возможностей Кремля проводить ракетные атаки по украинским городам.

Ранее мы писали, что после массированной атаки украинских дронов по российским авиабазам Москва и Киев вступили в очередную фазу информационной войны. Россия отрицает какие-либо потери, в то время как Украина заявляет о десятках уничтоженных самолетов.