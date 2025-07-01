Генштаб впервые показал фронт в Сумской области: где продвигаются россияне

ВСУ держат оборону на фронте / © Getty Images

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Генеральный штаб ВСУ впервые официально отразил на своей карте фронт в Сумской области.

На опубликованной 1 июля карте Генштаба обозначены территории Сумской области, временно находящиеся под контролем российских войск.

Это первый случай, когда Генштаб прямо показывает смены линии фронта именно в Сумской области.

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На предыдущей карте за 30 июня направления наступления РФ были только условно обозначены стрелками от государственной границы. Теперь же речь идет о фиксации фактического контроля над частью украинской территории.

Обновленная карта 1 июля / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На сегодняшних картах также нет синих меток под Суджой, которые означали украинский контроль над территорией.

На фоне объявления Москвой намерений создать так называемую буферную зону на границе с Украиной российские войска продолжают активные действия на севере Сумской области. Военная администрация подтвердила оккупацию РФ четырех населенных пунктов приграничья — Новенького, Басовки, Веселовки и Журавки.

По данным украинского проекта DeepState, на этом попыток наступления российские войска не покидают — пытаются закрепиться в Беловодах, Локне и продвинуться дальше на Юноковку.

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Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с прессой вечером 27 мая подтвердил подготовку Россией наступления на Сумщину. Для этого, по его словам, на Курщине сосредоточены «самые сильные и крупнейшие подразделения» и под границей продолжается накопление войск. Их численность на Сумском направлении уже составляет более 50 тысяч, однако для создания буферной зоны вглубь Украины на 10 км россиянам не хватает возможностей, считает украинский лидер.

Эксперты считают, что сейчас под границей у РФ нет достаточно сил, чтобы зайти вглубь Украины, а оккупация части приграничья Сумщины пока не дает Москве тактического преимущества.