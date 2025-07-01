Испания резко нарастила импорт дизеля из Марокко – эксперты говорят о российском следе

Танкер. / © Getty Images

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Импорт дизельного топлива из Марокко в Испанию достиг рекордного уровня, вызвав подозрения в реэкспорте российского топлива. Данные свидетельствуют: за два месяца 2025 было завезено больше, чем за предыдущие четыре года вместе.

Об этом пишет El Pais.

В марте-апреле 2025 года в испанские порты поступило 123 тысяч тонн дизельного топлива из Марокко, согласно официальным данным CORES — Корпорации по стратегическим резервам нефтепродуктов, подчиняющейся Министерству экологического перехода. Это более чем в три раза превышает объемы, импортируемые из Марокко за весь период 2020-2024 годов. До этого времени Марокко вообще не экспортировало дизельное топливо в Испанию.

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По информации источников в отрасли, часть этого горючего может происходить из России. Как отмечается, Марокко не присоединилось к санкциям ЕС против российских нефтепродуктов, вступившие в силу в феврале 2023 г. в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Платформа мониторинга судов Vortexa зафиксировала, что только в 2025 году в порты Марокко прибыло более 1 миллиона тонн российского дизельного топлива — это 25% всего марокканского импорта. В 2024 году этот показатель составил 9% от общего объема, а в 2023 году — 1,62 миллиона тонн.

Эксперты указывают, что у Марокко нет действующих нефтеперерабатывающих заводов с 2016 года, поэтому закупка дизеля с последующим реэкспортом выглядит экономически нелогичной, если только это горючее не имеет конкурентной цены. Такой сценарий может свидетельствовать о том, что российское дизтопливо смешивается, хранится и вывозится с сертификацией посредника, не оставляя следов происхождения.

По словам источников в секторе, аналогичные схемы обхода санкций ранее применялись и для других товаров, в частности во избежание торгового возмездия между Алжиром и Испанией. Испанские власти начали расследование происхождения горючего по меньшей мере с 2023 года.

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Уточняется, что по прибытии первых партий дизеля из порта Танжер расследование инициировало Министерство экологического перехода. Однако из-за физических свойств горючего определить точную страну его производства крайне сложно, даже для специалистов.

Осенью 2024 года испанские антимонопольные органы и Национальное управление по расследованию мошенничества начали расследование по масштабной схеме импорта горючего, получившей название "дизельная мафия". По данным Cadena Ser, речь идет о схеме в объеме 1,9 миллиарда евро.

Согласно расследованию, схема заключалась во ввозе дизельного топлива, в том числе очищенного, из стран, на которые наложены санкции - Сирии, России и Ирана. Его происхождение меняли через Турцию и Марокко: оформляли документы, согласно которым топливо якобы было загружено, очищено или переработано, чтобы избавиться от признаков его подлинного источника.

Несколько компаний, импортировавших дизтопливо из Марокко в 2023 году, подозреваются в использовании горючего с российским происхождением, что обеспечивало им ценовое преимущество. Часть из них уже отстранена от деятельности или участвует в судебных процессах.

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Кроме Марокко, существенно увеличились поставки дизельного топлива в Испанию из Сингапура и Турции — стран, ранее не являвшихся основными экспортерами этого продукта на испанский рынок.

Еще в середине 2023 года, когда появились первые подозрения по поводу российского горючего, поступающего через третьи страны, генеральный директор компании Exolum (бывшая CLH), Хорхе Ланса, признал, что у правительства нет технической возможности подтвердить происхождение дизеля, в том числе попадает ли в Испанию российское топливо через Турцию.

Беспокойство по поводу недобросовестной конкуренции выражали и представители энергетического сектора. Генеральный директор Repsol Хосу Джон Имас в феврале 2024 года заявил, что импорт горючего, произведенного из российской нефти, подрывает позиции испанских нефтепереработчиков, которые вкладываются в декарбонизацию и соблюдают санкционную политику.

"Когда индийский НПЗ начинает покупать российскую нефть для производства дизеля, он выводит ее на европейский рынок на условиях, вредящих нашей конкурентоспособности", - заявил Имас.

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В 2023 году он поднимал вопрос нелегального импорта российского горючего на уровне Еврокомиссии.

Несмотря на ограничения, введенные после вторжения РФ в Украину, экономика России продолжает расти. По данным МВФ, в 2024 году ВВП РФ вырос на 4,1%, опередив США, еврозону и Испанию. Ожидается, что в 2025-2026 годах рост замедлится, но будет оставаться положительным.

В своем анализе BBC отмечает, что даже с санкциями доходы от нефтегазового экспорта продолжают наполнять бюджет России. Основными направлениями стали Индия и Китай, куда перенаправляются большие объемы российского сырья.