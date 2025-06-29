”Росатом” возвращается в ЕС: как США разблокировали венгерский атомный проект

Петер Сиярто. / © Associated Press

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Соединенные Штаты отменили ограничения, которые усложняли реализацию проекта достройки атомной электростанции "Пакш" в Венгрии, которую должны строить при участии российского "Росатома".

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, подчеркнув, что речь идет о санкциях, введенных при администрации Джо Байдена, которая, по его словам, "рассматривала Венгрию как врага", передает венгерское издание Hirado.

"Одной из этих санкционных мер они пытались сделать невозможным долгосрочное надежное энергоснабжение Венгрии, наложив ограничения на строительство атомной электростанции "Пакш", что сделало невозможным строительство", — заявил он.

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Сийярто подчеркнул, что после смены власти в Вашингтоне политика США в отношении Будапешта изменилась.

"К счастью, с января в Вашингтоне, округ Колумбия, находится президент, рассматривающий Венгрию как друга. За это мы благодарны президенту Дональду Трампу и республиканской администрации", - подчеркнул Сиярто.

Он добавил, что благодаря расширению АЭС "Пакш" к середине следующего десятилетия Венгрия сможет самостоятельно производить большинство необходимой электроэнергии. По его словам, это позволит стране сберечь низкие цены на коммунальные услуги.

Министр сообщил, что производство оборудования для станции уже продолжается в России и Франции, а строительство на площадке в Пакше получило "новый импульс". Он подчеркнул, что продолжение проекта является критически важным для энергетической безопасности Венгрии.

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Сиярто также заявил, что следующей "битвой" станет защита венгерских интересов в Брюсселе, в частности, права на закупку дешевого нефтегаза.

Напомним, ранее Венгрия отказалась поддерживать 18 пакет санкций ЕС против России.

Как отметил Сиярто, страна заблокировала пакет санкций из-за планов Европейского Союза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей.