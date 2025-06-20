МАГАТЭ и Россия пришли к соглашению относительно ЗАЭС

Запорожская АЭС

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МАГАТЭ в ходе обсуждений с оккупационной администрацией и российским регулятором Ростехнадзор на Запорожской АЭС на этой неделе пришли к соглашению, что запуск энергоблоков на станции невозможен, пока война угрожает ядерной безопасности на объекте.

Об этом сообщило агентство со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Исходя из обсуждений на площадке на этой неделе, очевидно, что между всеми сторонами существует общий консенсус по поводу того, что Запорожская атомная электростанция не может снова начать работу, пока эта широкомасштабная война продолжает угрожать ядерной безопасности на площадке», — заявил Гросси.

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По словам гендиректора, работающая на ЗАЭС команда МАГАТЭ была проинформирована о том, что проблемы, связанные с наличием охлаждающей воды и электроэнергии за пределами станции, должны быть полностью решены до того, как любой из ее реакторов может быть перезапущен.

Как отметили в агентстве, указанные предпосылки для любого будущего решения о выводе шести реакторов Запорожской АЭС по текущему состоянию холодной остановки были доведены до сведения команды МАГАТЭ во время ее переговоров с оккупационным руководством станции и Ростехнадзором, который на этой неделе проводит предлицензионную инспекцию на ЕС1. эксплуатацию, выданные Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (Госжатомрегулирования), заканчиваются в декабре этого года и в феврале 2026 года соответственно.

В МАГАТЭ подчеркнули, что ситуация с электроснабжением за пределами площадки ЗАЭС также остается крайне нестабильной: сейчас функционирует только одна линия электропередач по сравнению с десятью до начала конфликта. Кроме того, разрушение Каховской дамбы в середине 2023 года означает, что у станции нет достаточного количества воды для охлаждения шести работающих реакторов.

В течение этой недели команда МАГАТЭ наблюдала за проведением различных работ по техническому обслуживанию на площадке, в том числе на частях системы безопасности 5-го энергоблока и главном трансформаторе 4-го энергоблока, на котором начался плановый период технического обслуживания.

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«Команде сообщили, что насос в одной из 11 скважин подземных вод на площадке, построенных после разрушения Каховской дамбы, пока не работает и будет заменен. Оставшиеся десять скважин продолжают обеспечивать достаточный поток воды, необходимый для остановленных реакторов», — добавили в агентстве.

Команда МАГАТЭ также сообщила, что в течение последней недели слышала взрывы на разных расстояниях от места происшествия почти каждый день.

Напомним, в отчете Greenpeace говорилось, что Россия начала масштабное строительство электросетей на оккупированном юго-востоке Украины. Аналитики считают, что РФ, вероятно, хочет перезапустить оккупированную ЗАЭС и подключить ее к собственной энергосистеме.