МАГАТЕ та Росія дійшли згоди щодо ЗАЕС

Запорізька АЕС

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МАГАТЕ під час обговорень з окупаційною адміністрацією та російським регулятором “Ростехнадзор” на Запорізькій АЕС на цьому тижні дійшли згоди, що запуск енергоблоків на станції неможливий, доки війна загрожує ядерній безпеці на об’єкті.

Про це повідомило агентство з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

«Виходячи з обговорень на майданчику цього тижня, очевидно, що між усіма сторонами існує загальний консенсус щодо того, що Запорізька атомна електростанція не може знову розпочати роботу, доки ця широкомасштабна війна продовжує загрожувати ядерній безпеці на майданчику», — заявив Гроссі.

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За словами гендиректора, команда МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, була поінформована про те, що проблеми, пов’язані з наявністю охолоджувальної води та електроенергії за межами станції, мають бути повністю вирішені до того, як будь-який з її реакторів може бути перезапущений.

Як зазначили в агентстві, вказані передумови для будь-якого майбутнього рішення про виведення шести реакторів Запорізької АЕС з поточного стану “холодного зупину” були доведені до відома команди МАГАТЕ під час її переговорів з окупаційним керівництвом станції та “Ростехнадзором”, який цього тижня проводить передліцензійну інспекцію на енергоблоках №1 і 2 ЗАЕС. Чинні ліцензії на експлуатацію, видані Державною інспекцією ядерного регулювання України (Держатомрегулювання), закінчуються у грудні цього року та в лютому 2026-го відповідно.

В МАГАТЕ наголосили, що ситуація з електропостачанням за межами майданчика ЗАЕС також залишається вкрай нестабільною: наразі функціонує лише одна лінія електропередач порівняно з десятьма до початку конфлікту. Окрім того, руйнування Каховської дамби в середині 2023 року означає, що станція не має достатньої кількості води для охолодження шести активних реакторів.

Протягом цього тижня команда МАГАТЕ спостерігала за проведенням різних робіт з технічного обслуговування на майданчику, зокрема на частинах системи безпеки 5-го енергоблока та на головному трансформаторі 4-го енергоблока, на якому розпочався плановий період технічного обслуговування.

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«Команді повідомили, що насос в одній з 11 свердловин підземних вод на майданчику, побудованих після руйнування Каховської дамби, наразі не працює і буде замінений. Десять свердловин, що залишилися, продовжують забезпечувати достатній потік води, необхідний для зупинених реакторів», — доповнили в агентстві.

Команда МАГАТЕ також повідомила, що протягом останнього тижня чула вибухи на різних відстанях від місця події майже щодня.

Нагадаємо, у звіті Greenpeace йшлося, що Росія розпочала масштабне будівництво електромереж на окупованому південному сході України. Аналітики вважають, що РФ, ймовірно, хоче перезапустити окуповану ЗАЕС та підключити її до власної енергосистеми.