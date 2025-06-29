”Росатом” повертається до ЄС: як США розблокували угорський атомний проєкт

Петер Сіярто. / © Associated Press

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Сполучені Штати скасували обмеження, які ускладнювали реалізацію проєкту добудови атомної електростанції “Пакш” в Угорщині, яку мають будувати за участі російського “Росатому”.

Про це заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто, підкресливши, що йдеться про санкції, запроваджені за адміністрації Джо Байдена, яка, за його словами, “розглядала Угорщину як ворога”, передає угорське видання Hirado.

“Однією з цих санкційних заходів вони намагалися унеможливити довгострокове надійне енергопостачання Угорщини, наклавши обмеження на будівництво атомної електростанції “Пакш”, що унеможливило будівництво”, — заявив він.

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Сійярто підкреслив, що після зміни влади у Вашингтоні політика США щодо Будапешта змінилася.

“На щастя, з січня у Вашингтоні, округ Колумбія, перебуває президент, який розглядає Угорщину як друга. За це ми вдячні президенту Дональду Трампу та республіканській адміністрації”, — наголосив Сіярто.

Він додав, що завдяки розширенню АЕС “Пакш” до середини наступного десятиліття Угорщина зможе самостійно виробляти більшість необхідної електроенергії. За його словами, це дозволить країні зберегти низькі ціни на комунальні послуги.

Міністр повідомив, що виробництво обладнання для станції вже триває в Росії та Франції, а будівництво на майданчику в Пакші отримало “новий імпульс”. Він підкреслив, що продовження проєкту є критично важливим для енергетичної безпеки Угорщини.

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Сіярто також заявив, що наступною “битвою” стане захист угорських інтересів у Брюсселі, зокрема — права на закупівлю дешевого нафтогазу.

Нагадаємо, раніше Угорщина відмовилась підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Як зазначив Сіярто, країна заблокувала пакет санкцій через плани Європейського Союзу поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв.