Рафаель Гроссі / © Associated Press

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Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що Іран за кілька місяців може відновити процес збагачення урану, попри пошкодження, яких зазнали його потужності через американські удари.

Про це він сказав в інтервʼю американському телеканалу CBS.

З його слів, Іран здатен упродовж кількох місяців запустити центрифуги, які збагачуватимуть уран, а, можливо, і швидше. Рафаель Гроссі не може стверджувати, що всі іранські потужності знищені.

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«Ми не оцінюємо військову шкоду, але з погляду логіки, можна сказати: так, збитки були серйозні, але не повні. Іран має технологічні та промислові можливості, тож якщо вони захочуть, то зможуть відновити програму», — додав він.

Він також наголосив, що є потреба повернутись за стіл переговорів і знайти технічно обґрунтоване рішення стосовно ядерної програми Ірану. Якщо цього не станеться, то «проблема повернеться знову».

Нагадаємо, 28 червня, іранська влада заборонила Рафаелю Гроссі відвідувати ядерні обʼєкти і не дозволила встановити на них камери відеоспостереження від МАГАТЕ. Також Іран призупинив співпрацю з МАГАТЕ. Іранський законопроєкт передбачає, що інспектори МАГАТЕ не зможуть вʼїжджати до Ірану для перевірок, якщо не гарантуватимуть безпеку ядерних обʼєктів і мирної ядерної діяльності країни.

Ядерні технології в Ірані перебувають під контролем МАГАТЕ, оскільки Іран є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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