Іспанія різко наростила імпорт дизелю з Марокко — експерти говорять про російський слід

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Імпорт дизельного палива з Марокко до Іспанії досяг рекордного рівня, викликавши підозри щодо реекспорту російського пального. Дані свідчать: за два місяці 2025 року було завезено більше, ніж за попередні чотири роки разом.

Про це пише El Pais.

У березні-квітні 2025 року до іспанських портів надійшло 123 тисячі тонн дизельного палива з Марокко, згідно з офіційними даними CORES — Корпорації зі стратегічних резервів нафтопродуктів, що підпорядковується Міністерству екологічного переходу. Це більш ніж утричі перевищує обсяги, імпортовані з Марокко за весь період 2020–2024 років. До цього часу Марокко взагалі не експортувало дизельне паливо до Іспанії.

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За інформацією джерел у галузі, частина цього пального може походити з Росії. Як зазначається, Марокко не приєдналося до санкцій ЄС проти російських нафтопродуктів, які набули чинності у лютому 2023 року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Платформа моніторингу суден Vortexa зафіксувала, що лише 2025 року в порти Марокко прибуло понад 1 мільйон тонн російського дизельного палива — це 25% всього марокканського імпорту. 2024 року цей показник становив 9% від загального обсягу, а 2023-го — 1,62 мільйона тонн.

Експерти вказують, що Марокко не має діючих нафтопереробних заводів від 2016 року, тому закупівля дизелю з подальшим реекспортом виглядає економічно нелогічною, якщо тільки це пальне не має конкурентної ціни. Такий сценарій може свідчити про те, що російське дизпаливо змішується, зберігається і вивозиться з сертифікацією країни-посередника, не залишаючи слідів походження.

За словами джерел у секторі, аналогічні схеми обходу санкцій раніше застосовувалися і для інших товарів, зокрема з метою уникнення торговельної відплати між Алжиром та Іспанією. Іспанська влада почала розслідування походження пального щонайменше з 2023 року.

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Уточнюється, що після прибуття перших партій дизелю з порту Танжер розслідування ініціювало Міністерство екологічного переходу. Проте через фізичні властивості пального визначити точну країну його виробництва вкрай складно, навіть для фахівців.

Восени 2024 року іспанські антимонопольні органи та Національне управління з розслідування шахрайства розпочали розслідування щодо масштабної схеми імпорту пального, яка отримала назву “дизельна мафія”. За даними Cadena Ser, мова йде про схему обсягом 1,9 мільярда євро.

Згідно з розслідуванням, схема полягала у ввезенні дизельного палива, зокрема очищеного, з країн, на які накладені санкції — Сирії, Росії та Ірану. Його походження змінювали через Туреччину та Марокко: оформлювали документи, згідно з якими паливо нібито було завантажено, очищено або перероблено, щоб позбутися ознак його справжнього джерела.

Кілька компаній, які імпортували дизпаливо з Марокко 2023 року, підозрюються у використанні пального з російським походженням, що забезпечувало їм цінову перевагу. Частина з них уже відсторонена від діяльності або бере участь у судових процесах.

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Окрім Марокко, істотно збільшились постачання дизельного палива до Іспанії з Сінгапуру та Туреччини — країн, які раніше не були основними експортерами цього продукту на іспанський ринок.

Ще в середині 2023 року, коли з’явилися перші підозри щодо російського пального, яке надходить через треті країни, генеральний директор компанії Exolum (колишня CLH), Хорхе Ланса, визнав, що уряд не має технічної можливості підтвердити походження дизелю, зокрема чи потрапляє до Іспанії російське пальне через Туреччину.

Занепокоєння з приводу несумлінної конкуренції висловлювали і представники енергетичного сектора. Генеральний директор Repsol Хосу Джон Імас у лютому 2024 року заявив, що імпорт пального, виробленого з російської нафти, підриває позиції іспанських нафтопереробників, які вкладаються в декарбонізацію та дотримуються санкційної політики.

“Коли індійський НПЗ починає купувати російську нафту для виробництва дизелю, він виводить її на європейський ринок на умовах, які шкодять нашій конкурентоспроможності”, — заявив Імас.

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2023 року він порушував питання нелегального імпорту російського пального на рівні Єврокомісії.

Попри обмеження, запроваджені після вторгнення РФ в Україну, економіка Росії продовжує зростати. За даними МВФ, 2024 року ВВП РФ зріс на 4,1%, випередивши США, єврозону та Іспанію. Очікується, що у 2025–2026 роках зростання сповільниться, але залишатиметься позитивним.

У своєму аналізі BBC зазначає: навіть із санкціями доходи від нафтогазового експорту продовжують наповнювати бюджет Росії. Основними напрямками стали Індія та Китай, куди перенаправляються великі обсяги російської сировини.