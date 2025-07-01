Генштаб уперше показав фронт у Сумській області: де просуваються росіяни

ЗСУ тримають оборону на фронті / © Getty Images

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Генеральний штаб ЗСУ вперше офіційно відобразив на своїй мапі фронт у Сумській області.

На опублікованій 1 липня мапі Генштабу позначено території Сумської області, які тимчасово перебувають під контролем російських військ.

Це перший випадок, коли Генштаб прямо показує зміни лінії фронту саме в Сумській області.

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На попередній карті за 30 червня напрямки наступу РФ були лише умовно позначені стрілками від державного кордону. Тепер же йдеться про фіксацію фактичного контролю над частиною української території.

Оновлена мапа 1 липня / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На сьогоднішніх мапах також немає синіх позначок під Суджею, які означали український контроль над територією.

На тлі оголошення Москвою намірів створити так звану «буферну зону» на кордоні з Україною російські війська продовжують активні дії на півночі Сумської області. Військова адміністрація підтвердила окупацію РФ чотирьох населених пунктів прикордоння — Новенького, Басівки, Веселівки та Журавки.

За даними українського проєкту DeepState, на цьому спроб наступу російські війська не полишають — пробують закріпитися в Біловодах, Локні та просунутися далі на Юнаківку.

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Президент України Володимир Зеленський у розмові з пресою ввечері 27 травня підтвердив підготовку Росією наступу на Сумщину. Для цього, за його словами, на Курщині зосереджені «найсильніші та найбільші підрозділи» та під кордоном триває накопичення військ. Їхня чисельність на Сумському напрямку вже становить понад 50 тисяч, проте «для будівництва буферної зони» вглиб України на 10 км росіянам бракує можливостей, вважає український лідер.

Експерти вважають, що наразі під кордоном у РФ нема достатньо сил, аби зайти вглиб України, а окупація частини прикордоння Сумщини поки що не дає Москві тактичної переваги.