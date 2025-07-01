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- Війна
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Чи реально Путіну захопити Одесу: військовий експерт оцінив загрозу
Наступальна операція РФ 2025 року виявилася слабшою від торішньої.
Хоча Кремль може розглядати ідею атаки на Одеський напрямок, поточна літня наступальна кампанія 2025 року значно слабша за торішню.
Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, у ефірі Радіо NV.
За словами Гетьмана, РФ вже не вперше оголошує спробу захопити Одесу та відрізати Україну від Чорного моря. Проте головні удари ворога спрямовані на Сумський, Харківський, Херсонський і Запорізький напрямки.
Пояснюючи причини зниження ефективності, ветеран підкреслив, що темпи наступу 2025 року гірші, а втрати — більші, ніж 2024 року. Це означає, що наступні кампанії, особливо 2026 року, будуть ще слабшими.
«На 2026‑й рік у них економічних, військових і взагалі можливостей… немає», — заявив Гетьман, прогнозуючи перехід росіян до позиційної війни та «війни на виснаження».
Таким чином, навіть якщо Росія й спробує створити Одеський плацдарм, реальних можливостей для цього поки що немає.
Експерт закликає готуватися до позиційної війни, оскільки активних масових наступів РФ в найближчі роки очікувати не слід.
Нагадаємо, у Раді національної безпеки і оборони України прокоментували повідомлення західних ЗМІ щодо нібито намірів Володимира Путіна захопити Одесу. У відомстві наголосили: які б амбіції не мав російський диктатор щодо України — реалізувати їх йому не вдасться.
У РНБО зазначили, що Путін прагне повного знищення України, однак його бажання не мають жодної перспективи. Обговорювати його «плани» на кшталт окупації Одеси — марно, адже їм не судилося здійснитися.
Натомість, як підкреслюють у відомстві, саме Україна має чітку мету — ліквідацію путінського режиму.