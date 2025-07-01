Чи реально Путіну захопити Одесу: військовий експерт оцінив загрозу

Окупанти / © Associated Press

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Хоча Кремль може розглядати ідею атаки на Одеський напрямок, поточна літня наступальна кампанія 2025 року значно слабша за торішню.

Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, у ефірі Радіо NV.

За словами Гетьмана, РФ вже не вперше оголошує спробу захопити Одесу та відрізати Україну від Чорного моря. Проте головні удари ворога спрямовані на Сумський, Харківський, Херсонський і Запорізький напрямки.

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Пояснюючи причини зниження ефективності, ветеран підкреслив, що темпи наступу 2025 року гірші, а втрати — більші, ніж 2024 року. Це означає, що наступні кампанії, особливо 2026 року, будуть ще слабшими.

«На 2026‑й рік у них економічних, військових і взагалі можливостей… немає», — заявив Гетьман, прогнозуючи перехід росіян до позиційної війни та «війни на виснаження».

Таким чином, навіть якщо Росія й спробує створити Одеський плацдарм, реальних можливостей для цього поки що немає.

Експерт закликає готуватися до позиційної війни, оскільки активних масових наступів РФ в найближчі роки очікувати не слід.

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Нагадаємо, у Раді національної безпеки і оборони України прокоментували повідомлення західних ЗМІ щодо нібито намірів Володимира Путіна захопити Одесу. У відомстві наголосили: які б амбіції не мав російський диктатор щодо України — реалізувати їх йому не вдасться.

У РНБО зазначили, що Путін прагне повного знищення України, однак його бажання не мають жодної перспективи. Обговорювати його «плани» на кшталт окупації Одеси — марно, адже їм не судилося здійснитися.

Натомість, як підкреслюють у відомстві, саме Україна має чітку мету — ліквідацію путінського режиму.