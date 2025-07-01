Нові правила відпусток для військових: як тепер платитимуть компенсації

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за всі невикористані дні відпустки після звільнення з військової служби.

Про це повідомляє Telegram-канал Верховної Ради України.

Згідно з новими нормами, військові отримають компенсації як за основну відпустку, так і за додаткові.

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У разі загибелі військовослужбовця ці кошти передаються особам, визначеним у його розпорядженні. Якщо таких немає — спадкоємцям відповідно до закону.

Нові правила набудуть чинності через місяць з дня, наступного за офіційним опублікуванням закону.

Які відпустки доступні військовослужбовцям у період воєнного стану

У період воєнного стану військовослужбовці мають право на кілька типів відпусток. Ось основні з них:

Щорічна основна відпустка

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Військові можуть щороку скористатися основною відпусткою тривалістю 30 календарних днів. Вона може бути поділена на частини, однак кожна частина має тривати не менше ніж 15 днів поспіль.

Час, витрачений на дорогу до місця відпочинку і назад, не враховується у відпустку. Додатково надається до 2 діб на кожен напрямок у межах України.

Відпустка за сімейними обставинами та іншими поважними причинами

Цей тип відпустки надається у таких випадках:

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Укладення шлюбу — до 10 календарних днів

Смерть або тяжкий стан здоров’я близьких родичів:

до 7 днів — якщо це стосується найближчих членів родини (дружина/чоловік, батьки, діти, рідні брати й сестри тощо)

до 3 днів — якщо йдеться про інших родичів

Стихійне лихо чи пожежа, що зачепили сім’ю військового — до 15 днів

Інші виняткові обставини — до 3 днів

Відпустка за знищену ворожу техніку

Військовим, які беруть участь у бойових діях, надається додаткова відпустка за знищення техніки противника. Її тривалість залежить від типу знищеної техніки — від 1 до 5 днів. Повний перелік видів техніки та відповідних днів відпочинку міститься в постанові Кабміну.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

Цей вид відпустки передбачений для жінок-військовослужбовиць. Право на відпустку визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) на підставі довідки про вагітність. Саме ВЛК вирішує дату початку відпустки.

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Відпустка для догляду за дитиною

Коли обоє батьків є військовослужбовцями, лише один із них може отримати відпустку для догляду за дитиною. Хто саме залишиться з дитиною — вирішують самі батьки за взаємною згодою.

Нагадаємо, військові мають право виїжджати за кордон під час відпустки. Для цього потрібно підготувати необхідний пакет документів та подати рапорт командиру частини.

Для поїздки військовому слід мати:

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військово-обліковий документ, офіцерське посвідчення або посвідчення військовослужбовця;

відпускний квиток із позначкою «відпустка за кордоном» (якщо такої відмітки немає, потрібен витяг із наказу, що підтверджує дозвіл на виїзд);

дійсний закордонний паспорт — або ID-картку, або паспорт-книжку.

Водночас остаточне рішення щодо виїзду ухвалює командир частини, який може як дозволити поїздку, так і відмовити у ній.