Українці назвали улюблені аптеки: «Подорожник» стає Lovemark вдруге

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Цьогоріч у споживчому опитуванні 4Service взяли участь майже 18000 респондентів, які назвали 317 улюблених брендів у 14 категоріях. Вже два роки поспіль «Подорожник» стає lovemark у категорії «аптеки» — і це перший випадок, коли аптечна мережа отримує нагороду двічі.

«Те, що «Подорожник» продовжує бути лідером уподобань українців, є показником не тільки високої впізнаваності бренду, а й стійкої прихильності клієнтів», — коментує Вікторія Скорбота, регіональна директорка 4Service East.

Наразі клієнтами «Подорожника» є понад 22 мільйони українців. За що вони обирають «Подорожник»?

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За даними 4Service, 50% респондентів виділяють для себе цю мережу завдяки програмі лояльності, 37% — завдяки якості обслуговування.

У цьому році ще більше українців назвали «Подорожник» як аптеку, якій вони надають перевагу (23% у 2025 році проти 20% у 2024, 14% у 2023). 55% людей заявили, що для наступного візиту в аптеку оберуть «Подорожник» — і цей показник має тенденцію до зростання за останні роки (54% у 2024 році, 44% у 2023 році). Також респонденти відзначають мережу як лідера інновацій, а її рекламу як таку, що позитивно виділяється. Непоміченим не залишився й інтер’єр, завдяки якому «Подорожник» виділяється серед інших.

Загалом мережа «Подорожник» посіла четверте місце в загальному рейтингу з 317 брендів, які українці назвали улюбленими в 14 категоріях. Категорія «Аптеки» при цьому виявилась однією з найбільш конкурентних: тут за право називатись lovemark змагалися 26 брендів. Це дуже показово: хоча придбання ліків не відноситься до емоційних покупок, але висока конкуренція і частота взаємодії з клієнтом роблять свою справу. Фактично, аптека перестає бути просто точкою продажу — це вже партнер у турботі про здоров’я.

У «Подорожнику» кажуть, що змогли досягти таких результатів завдяки розгалуженій програмі лояльності і широкому вибору доступних ліків, які можна придбати за державними соціальними програмами і власними вигідними акціями. Мережа співпрацює з великим FMCG-ритейлом, банками та платіжними системами, а також є учасником найбільшої в Україні програми лояльності Fishka. У кількох областях «Подорожник» запустив акцію «Щасливі години», яка надає додаткові знижки пенсіонерам. Також, мережа «Подорожник» є лідером продажів ліків за державною програмою реінбурсації.

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«Ми високо цінуємо довіру клієнтів. Доступність ліків під час війни стає критичною потребою — сьогодні на цьому зосереджується фокус державної політики і зусилля всіх учасників фармринку. Те, що «Подорожник» відмітили, як lovemark, означає, що нам дійсно вдається відповідати очікуванням: справедливі ціни, широкий асортимент, доступність і це помічають наші клієнти. Розробка акційних пропозицій є важливою частиною нашої програми лояльності, — коментує В'ячеслав Сауц, маркетинг-директор мережі аптек «Подорожник».

Довідка

Мережа аптек «Подорожник» працює на фармацевтичному ринку понад 25 років і є найбільшим аптечним ритейлером в Україні. Налічує більше 2200 аптек по всій Україні у малих і великих населених пунктах. Клієнтами мережі є понад 22 млн українців. Асортимент «Подорожника» перевищує 25 000 товарів.

4Service — міжнародна дослідницька компанія, що спеціалізується на CX-аналізі, емоційній лояльності та вимірюванні брендової прихильності.

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UCXE (Ukrainian Customer Experience Excellence) — всеукраїнська галузева премія, що відзначає бренди з найкращим клієнтським досвідом.