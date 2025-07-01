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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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До кінця року?: МВФ оновив прогноз щодо тривалості війни в Україні

МВФ очікує завершення бойових дій до кінця 2025-го, але попереджає про ризики затягування конфлікту та зростання оборонних витрат.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
МВФ оновив прогноз щодо тривалості війни в Україні

МВФ оновив прогноз щодо тривалості війни в Україні. / © Getty Images

У базовому сценарії МВФ зазначено, що активна фаза війни в Україні триватиме до кінця цього року. Водночас у фонді підкреслили: переговори щодо завершення війни поки не дали результатів, тому ризики залишаються високими як щодо тривалості, так і інтенсивності бойових дій.

Про це йдеться у пресрелізі МВФ.

“Прогнози щодо перебігу війни залишаються актуальними, оскільки переговори про її закінчення поки що не дали жодних результатів”, — йдеться в оновленій оцінці.

У МВФ визнали, що програма співпраці з Україною має обмеження і може не витримати нових потрясінь, якщо бойові дії затягнуться або посиляться. Водночас наголошується, що Україна зберігає час і простір для реформ.

Прогноз зростання економіки та бюджету

Фонд залишив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік у межах 2–3%. Зміни до держбюджету, за оцінкою експертів, матимуть обмежений вплив через високу частку імпорту.

Очікується, що інфляція до кінця 2025 року знизиться до 9% у річному вимірі, чому сприятимуть зниження цін на продукти у другому півріччі та жорстка монетарна політика.

У МВФ також прогнозують зростання дефіциту поточного рахунку (без урахування грантів) на 1,7% ВВП. Причини — вищий обсяг імпорту газу, пріоритетного імпорту та зниження експорту агропродукції.

Окремо у фонді зауважили: потреби в додатковому фінансуванні оборони зросли. Відтак держбюджет передбачає збільшення витрат на 5,8% ВВП, що вимагатиме ухвалення додаткового фінансового пакету.

Крім того у Фонді переконані, що одразу після закінчення війни українцям підвищать комуналку.

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