Відпустка для військових: як виїхати за кордон та що для цього потрібно

Останнє слово під час отримання відпустки за командиром.

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов’язаними, через що їм заборонено виїжджати за кордон під час війни. Однак військослужбовці мають право на відпустку за кордоном.

Як військовому оформити відпустку за кордоном - розповідаємо далі.

Військовослужбовці під час відпустки мають право на виїзд за кордон. Для такої подорожі необхідно зібрати пакет документів та подати рапорт командиру частини.

Як отримати відпустку військослужбовцю

Командир військової частини, в якій перебуває військозобов'язаний, ухвалює рішення про надання відпустки.

"Цей вирок оформляється у вигляді наказу, який надає право виїжджати за межі країни. Також для цих цілей можна використати відпускний квиток, де вказаний термін відпустки та дозволена можливість перетину державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, перед відпусткою необхідно запросити витяг із наказу про відпустку із зазначенням можливості перетину державного кордону України. Після цього військовозобов’язаний має стати на облік ВСП, а тоді вже може перетинати кордон.

Документи для виїзду за кордон

Військовому необхідно мати такі документи:

військово-обліковий документ, посвідчення офіцера або посвідчення військовослужбовця;

відпускний квиток із зазначенням "відпустка за кордоном" (якщо такої відмітки у квитку немає, необхідно мати витяг із наказу із зазначенням виїзду за кордон);

чинний закордонний паспорт (id-картка або книжка).

Однак, останнє слово за командиром – він може дозволити виїзд за кордон у період відпустки, проте може й відмовити.

Як написати рапорт

Для виїзду військовослужбовця за кордон необхідно написати рапорт, в якому варто вказати:

країну, куди вирушає боєць Збройних сил України;

адресу місця проживання в цій країні.

Рапорт потрібно подати до штабу військової частини на розгляд командиру не пізніше, ніж за 15 днів до початку відпустки.

Зауважимо, що цей документ складається у двох примірниках:

для військової частини;

для військового, щоб командир частини поставив відмітку про прийняття рапорту.

Додамо, що відпустка військовослужбовцям збільшиться до 40-ка днів.

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