"Некерований натовп": експерт пояснив ключову проблему армії РФ

Армія РФ / © Associated Press

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Літній наступ Володимира Путіна в Україні “видихнувся”, водночас ЗСУ наступати не можуть. Одна з причин невдач російської армії — нестача командирів та взаємодії окремих загонів.

Про це сказав експерт з питань безпеки та політолог Крістіан Меллінг в інтерв'ю BILD.

Дається взнаки загибель занадто великої кількості офіцерів.

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«Це вже навіть не батальйони, а зовсім маленькі підрозділи, які не навчені взаємодіяти — по суті, некеровані натовпи, які, щоправда, не воюють із вилами, як у Середньовіччі, але й не є класичними військовими формуваннями», — наголосив він.

За словами Меллінга, говорити про наступ у звичайному розумінні вже не доводиться.

"Ні українські, ні російські війська більше не здатні проводити великі, скоординовані військові маневри", — констатував він.

А без них, акцентує експерт, фронт навряд чи суттєво зрушиться. Можливо, саме тому останніми тижнями Путін посилив обстріл українських міст.

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«Це, по суті, вияв безпорадності. Якщо на фронті не вдається просунутися, робиться ставка на тиск на політичне керівництво шляхом деморалізації населення», — стверджує Меллінг.

Втім наразі цей план не працює, каже політолог, адже українці не вірять, що поступки Кремлю приведуть їх до чогось кращого.

Нагадаємо, РФ у війні проти України втратила вже 1 013 700 військових. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1200 російських загарбників. Що ж до техніки, росіяни позбулися:

особовий склад — близько 1013700 (+1200) осіб

танки — 10966 (+1)

бойові броньовані машини — 22897 (+7)

артилерійські системи — 26689 (+26)

РСЗВ — 1424 (+1)

засоби ППО — 1188

літаки — 416

гелікоптери — 337

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 41915 (+198)

крилаті ракети — 3388 (+12)

кораблі /катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 52961 (+100)

спеціальна техніка — 3920