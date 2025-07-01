Убийство украинки и ее дочери в Германии: МИД сделал официальное заявление

Полиция Германии

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Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило факт убийства гражданки Украины 1992 года рождения и ее годовалой дочери в городе Дорстен, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия.

Об этом говорится в сообщении Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе.

По сообщению Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе, тела матери и ребенка были найдены 29 июня неподалеку от их места жительства.

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Правоохранители 30 июня задержали 16-летнего гражданина Украины, который сам явился на место преступления и признался в содеянном. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственную смерть погибших.

В МИД сообщили, что по факту открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия. Также Генконсульство обратилось к немецким правоохранителям для выяснения дополнительных деталей.

«Дипломаты работают над установлением контакта с родственниками погибших и задержанного. Дело находится на особом контроле», — отметили в министерстве.

Напомним, что подозреваемым в убийстве является 16-летний украинец, который сейчас находится под следствием в Германии.

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