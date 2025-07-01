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Убийство украинки и ее дочери в Германии: МИД сделал официальное заявление
В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия были найдены тела украинки и ее ребенка
Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило факт убийства гражданки Украины 1992 года рождения и ее годовалой дочери в городе Дорстен, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия.
Об этом говорится в сообщении Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе.
По сообщению Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе, тела матери и ребенка были найдены 29 июня неподалеку от их места жительства.
Правоохранители 30 июня задержали 16-летнего гражданина Украины, который сам явился на место преступления и признался в содеянном. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственную смерть погибших.
В МИД сообщили, что по факту открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия. Также Генконсульство обратилось к немецким правоохранителям для выяснения дополнительных деталей.
«Дипломаты работают над установлением контакта с родственниками погибших и задержанного. Дело находится на особом контроле», — отметили в министерстве.
Напомним, что подозреваемым в убийстве является 16-летний украинец, который сейчас находится под следствием в Германии.