В Германии нашли мертвыми украинку и ее полуторагодовалую дочь

В Германии убиты украинка и ее дочь

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В немецком городе Дорстен на лесной дорожке нашли мертвой 32-летнюю женщину и ее ребенка, которому было 1 год и 7 месяцев.

Об этом сообщает издание ntv.

Известно, что смерть женщины и ребенка произошла в результате насильственных действий. Подозреваемым в этом стал 16-летний украинец, который живет в Дорстене. Именно он обратился в полицию и признал свою вину.

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По информации полиции Реклингхаузена и прокуратуры города Эссен, юноша пришел на место происшествия вечером воскресенья и признался в содеянном. Погибшая женщина была гражданкой Украины. Тела нашла случайная свидетельница около 6 утра в воскресенье. Сначала она подумала, что женщина просто спит, но когда вызвала полицию, то в соседних кустах было обнаружено и тело ребенка.

Полиция с самого начала рассматривала этот случай как насильственное преступление. Поступало много свидетельств очевидцев, но точные обстоятельства инцидента еще устанавливают. Пресс-секретарь полиции сообщила, что вскрытие тел планируют провести в течение дня, после чего станут известны детали о характере травм и точной причине смерти.

Сейчас правоохранители также проверяют, связан ли этот случай с другим инцидентом, произошедшим несколько дней назад в том же районе. 26 июня на лесной дорожке напали на 40-летнюю женщину, которая шла с годовалым ребенком к лесному кладбищу. Нападавшие пытались отобрать у нее сумку и скрылись на автомобиле, забрав ее серьги. Официально подтверждено, что пока нет конкретных доказательств связи между этими двумя случаями.

Напомним, ранее мы писали о том, что в городе Хаасроде, что в Бельгии, в результате подозрительного пожара погибли беженки из Украины- мать и ее маленькая дочь.

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