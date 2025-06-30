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Бойцы ССО уничтожили разведгруппу РФ у границы: эффектные кадры
Российским военным пришлось столкнуться с огнем украинских спецназовцев на Сумщине, что полностью разрушило их планы на день и, собственно, на жизнь.
Бойцы ССО нанесли потери армии РФ вблизи границы. Да, они уничтожили целую вражескую группу, которая пыталась попасть в Украину.
Об этом сообщает ССО.
Как детализировали, операторы 6-го полка ССО «Рейнджер» провели специальные действия вблизи государственной границы с Россией. Так, на Северослобожанском направлении они организовали засаду на вражескую разведгруппу, пытавшуюся попасть на территорию Украины.
В результате ожесточенного боя вражеская группа уничтожена, один военнослужащий армии РФ взят в плен. Теперь пленник благодарит украинских спецназовцев за то, что остался жив.
«Силы специальных операций: Всегда за границей!», — акцентировали в ведомстве.
Ранее операторы 144 центра Сил специальных операций ВСУ освободили от армии РФ промышленное здание на Покровском направлении, взяв в плен 9 оккупантов.
Наши бойцы давали шанс вражеским солдатам сохранить жизнь, призывая противника сдаться через громкоговоритель, закрепленный на дроне. Получив отказ, группа зашла в тыл противника, заменяла промышленное здание, где скрывались русские, и взорвала его.
Вскоре двумя группами по четыре и пять человек вражеские военные направились в сторону украинских позиций. Среди них ранены. Украинские спецназовцы предоставили врагам первую домедицинскую помощь и начали их эвакуацию.