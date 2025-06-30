Бойцы ССО уничтожили разведгруппу РФ у границы: эффектные кадры

ССО / © Facebook/Командование Сил специальных операций ВСУ

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Бойцы ССО нанесли потери армии РФ вблизи границы. Да, они уничтожили целую вражескую группу, которая пыталась попасть в Украину.

Об этом сообщает ССО.

Как детализировали, операторы 6-го полка ССО «Рейнджер» провели специальные действия вблизи государственной границы с Россией. Так, на Северослобожанском направлении они организовали засаду на вражескую разведгруппу, пытавшуюся попасть на территорию Украины.

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В результате ожесточенного боя вражеская группа уничтожена, один военнослужащий армии РФ взят в плен. Теперь пленник благодарит украинских спецназовцев за то, что остался жив.

«Силы специальных операций: Всегда за границей!», — акцентировали в ведомстве.

Дата публикации 16:51, 30.06.25 Количество просмотров 30 Воины ССО уничтожили вражескую группу на границе с РФ

Ранее операторы 144 центра Сил специальных операций ВСУ освободили от армии РФ промышленное здание на Покровском направлении, взяв в плен 9 оккупантов.

Наши бойцы давали шанс вражеским солдатам сохранить жизнь, призывая противника сдаться через громкоговоритель, закрепленный на дроне. Получив отказ, группа зашла в тыл противника, заменяла промышленное здание, где скрывались русские, и взорвала его.

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Вскоре двумя группами по четыре и пять человек вражеские военные направились в сторону украинских позиций. Среди них ранены. Украинские спецназовцы предоставили врагам первую домедицинскую помощь и начали их эвакуацию.