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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1971
Время на прочтение
1 мин

Бойцы ССО уничтожили разведгруппу РФ у границы: эффектные кадры

Российским военным пришлось столкнуться с огнем украинских спецназовцев на Сумщине, что полностью разрушило их планы на день и, собственно, на жизнь.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ССО

ССО / © Facebook/Командование Сил специальных операций ВСУ

Бойцы ССО нанесли потери армии РФ вблизи границы. Да, они уничтожили целую вражескую группу, которая пыталась попасть в Украину.

Об этом сообщает ССО.

Как детализировали, операторы 6-го полка ССО «Рейнджер» провели специальные действия вблизи государственной границы с Россией. Так, на Северослобожанском направлении они организовали засаду на вражескую разведгруппу, пытавшуюся попасть на территорию Украины.

В результате ожесточенного боя вражеская группа уничтожена, один военнослужащий армии РФ взят в плен. Теперь пленник благодарит украинских спецназовцев за то, что остался жив.

«Силы специальных операций: Всегда за границей!», — акцентировали в ведомстве.

Ранее операторы 144 центра Сил специальных операций ВСУ освободили от армии РФ промышленное здание на Покровском направлении, взяв в плен 9 оккупантов.

Наши бойцы давали шанс вражеским солдатам сохранить жизнь, призывая противника сдаться через громкоговоритель, закрепленный на дроне. Получив отказ, группа зашла в тыл противника, заменяла промышленное здание, где скрывались русские, и взорвала его.

Вскоре двумя группами по четыре и пять человек вражеские военные направились в сторону украинских позиций. Среди них ранены. Украинские спецназовцы предоставили врагам первую домедицинскую помощь и начали их эвакуацию.

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Дата публикации
Количество просмотров
1971
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