Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

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В Украине активизируют работу над противодействием вражеским ударным БпЛА, которыми россияне каждую ночь терроризируют мирные города.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Провел рабочее совещание по противодействию вражеским ударным БпЛА, которыми россияне каждую ночь терроризируют наши мирные города. Задача номер один — наращивание и масштабирование средств, которые работают эффективно уже сейчас», — говорится в сообщении.

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Основной акцент делается на увеличении количества БпЛА-перехватчиков.

«Прежде всего — увеличение количества БпЛА-перехватчиков. Мы должны подходить комплексно, использовать возможности всех имеющихся компонентов», — отметил он.

Отмечается, что российские дроны постоянно меняются, поэтому Украине нужны адаптивные и гибкие решения:

«Враг постоянно меняет характеристики своих “шахедов” и тактику их применения».

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Участники совещания также обсудили способы совершенствования систем обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников:

«Обсудили пути совершенствования выявления вражеских дронов и своевременного их уничтожения».

Были поставлены конкретные задачи и очерчены приоритетные направления:

«Поставил задачи, определил приоритетные направления. От этого зависит жизнь наших людей, функционирование критической инфраструктуры и экономики государства в целом».

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В конце он поблагодарил всех, кто работает над разработкой, внедрением и масштабированием средств перехвата:

«Спасибо всем, кто разрабатывает соответствующие решения по БпЛА-перехватчикам, помогает их внедрять и масштабировать, а также готовит операторов».

Напомним, в ночь на 14 июня армия РФ атаковала Украину 58 ударными БпЛАтипа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы ПВО обезвредили 43 дрона.