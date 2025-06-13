Астрологический прогноз на 13-14 июня

Обезьяна / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в 18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, к новым проектам, даже если речь идет всего лишь о хозяйственных делах, лучше не приступать — велика опасность сделать их не так, так как надо.

Символ дня: обезьяна.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: малахитовый цвет защищает от негативной энергетики.

Счастливые камни дня: белый агат, дымчатый опал.

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За какую часть тела отвечает: кожа, почки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, могут длиться долго, поэтому с появлением первых симптомов нужно приступать к лечению.

Питание дня: время благоприятно для детокс-диеты.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

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Дачные работы дня: можно собирать ранние корнеплоды, в том числе и картофель.

Магия и мистика дня: эффективными окажутся заговоры, избавляющие от сглаза.

Сны дня: сны этого времени рассказывают человеку, как избавиться от заболевания, которое ему докучает.

Табу дня: под запретом — вредные привычки, прежде всего алкоголь и сигареты.

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Цитата дня: «Брак делает несчастным не недостаток любви, а недостаток дружбы» (Фридрих Ницше).

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