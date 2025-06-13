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Астрологический прогноз на 13-14 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в 18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, к новым проектам, даже если речь идет всего лишь о хозяйственных делах, лучше не приступать — велика опасность сделать их не так, так как надо.
Символ дня: обезьяна.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: малахитовый цвет защищает от негативной энергетики.
Счастливые камни дня: белый агат, дымчатый опал.
За какую часть тела отвечает: кожа, почки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, могут длиться долго, поэтому с появлением первых симптомов нужно приступать к лечению.
Питание дня: время благоприятно для детокс-диеты.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать ранние корнеплоды, в том числе и картофель.
Магия и мистика дня: эффективными окажутся заговоры, избавляющие от сглаза.
Сны дня: сны этого времени рассказывают человеку, как избавиться от заболевания, которое ему докучает.
Табу дня: под запретом — вредные привычки, прежде всего алкоголь и сигареты.
Цитата дня: «Брак делает несчастным не недостаток любви, а недостаток дружбы» (Фридрих Ницше).
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