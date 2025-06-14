На Днепропетровщине враг будет продвигаться быстрее: военный объяснил

Угроза наступления РФ на Днепропетровщину / © ТСН.ua

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Если российские войска прорвутся на территорию Днепропетровской области, то будут продвигаться там быстрее, чем в Донецкой области.

Такое мнение высказал Станислав Бунятов, известный под позывным Осман, младший сержант, командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар, в своем Telegram-канале «Говорят Снайпер».

«По сравнению с Донецкой областью, Днепропетровская область имеет меньшую плотность населенных пунктов, поэтому враг будет продвигаться быстрее», — пояснил военный.

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Он призвал ответственных, от кого могло бы зависеть такое решение, «хотя бы в 40 км от фронта начали рыть нормальные окопы в лесополосах — с блиндажами, сетками и т.д.». По мнению «Османа», если россияне прорвутся слишком близко к Днепру, они обескровят город под 0, как Херсон.

Ранее Бунятов заявил об отсутствии линий обороны в направлении Днепропетровской области.