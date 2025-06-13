Прорыв россиян на Днепропетровщину: какое это будет иметь значение для фронта - эксперт

Война в Украине / © ТСН

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Российская армия пытается прорваться на Днепропетровщину исключительно для удовлетворения политических прихотей Кремля. Никакого влияния на ситуацию на фронте такой прорыв не будет иметь, поскольку на этом участке нет никаких важных инфраструктурных объектов.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала «Киев24»

По его словам, Россия использует этот прорыв для демонстрации своих «успехов».

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«Это чисто политический, символический вопрос. Там у нас нет каких-то крупных городов, районных центров, индустриальных парков и т.д. Даже география одинакова — что в Донецкой области, что, скажем, в пределах административной границы. Но к этому все равно все больше и больше привязывается внимание, собственно, для того, чтобы Россия имела возможность проводить дополнительную психологическую операцию. Мол, у нас все пропало, мы все проигрываем. Еще в одну область, символически противник зашел», — отметил Тимочко.

Кроме того, военный эксперт отметил, что этот свой «успех» в войне против Украины Кремль может использовать во время переговоров, например, с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы понимаем, что, по большому счету, очень часто политики, которые общаются с Путиным, не понимают и не знают, что такое административная граница Днепровской области, где она расположена и вообще, что реально там происходит», — подчеркнул Тимочко.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) за 12 июня говорится, что российские оккупационные войска недавно продвинулись через западную границу Донецкой и Днепропетровской областей на северо-запад от Курахово

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