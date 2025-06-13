Экс-супруга Дзидзьо впервые стала мамой и рассекретила пол малыша

Певица SLAVIA родила / © instagram.com/slavia_official

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Экс-супруга украинского певца Дзидзьо - исполнительница SLAVIA - и ее муж Андрей после новости о бракосочетании заявили, что стали родителями.

Радостное событие случилось 8 июня - у супругов родился первенец. Мальчик появился на свет с весом более 3 кг и ростом 52 см в Житомирском областном перинатальном центре. О счастливой новости артистка рассказала в интервью для kp.ua.

"Такой у нас чудесный мальчик, даже не верится, что это я его родила. Счастье просто переполняет. Даже трудно передать свои эмоции словами. Интересно его рассматривать, на кого он похож. Мне кажется, на Андрея", - поделилась эмоциями новоиспеченная мама.

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Певица SLAVIA родила / © kp.ua

К слову, накануне родов, 7 июня, Ярослава и Андрей официально стали мужем и женой. Роды прошли спокойно и счастливо. Они были партнерскими - Андрей все время был рядом с женой. Артистка признается, что не выбирала конкретного врача, потому что верила, что все будет хорошо.

"Седьмого мы поженились, немного вдвоем отпраздновали, а через сутки я родила. Я шла на роды, как на праздник. Мне создали действительно домашние условия. Бог послал мне хороших врачей. Знала, что справлюсь", - вспоминает Ярослава.

Имя для сына супруги еще не выбрали. Певица мечтает назвать мальчика Львом, а ее муж - Атласом.

"Андрей говорит, что будет классное имя, если сын решит быть артистом. Для сцены оно классное, а для жизни, как по мне, не очень подходит. Поэтому думаем", - признается SLAVIA.

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Напомним, недавно певица Анастасия Приходько показала дочь и сделала заявление о ее планах сменить имя.