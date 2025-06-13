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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
889
Час на прочитання
2 хв

Ексдружина Дзідзьо вперше стала мамою та розсекретила стать малюка

Співачка SLAVIA народила сина наступного дня після весілля та поділилася, як минули пологи.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Співачка SLAVIA народила

Співачка SLAVIA народила / © instagram.com/slavia_official

Ексдружина українського співака Дзідзьо — виконавиця SLAVIA — та її чоловік Андрій після новини одруження заявили, що стали батьками.

Радісна подія трапилася 8 червня — у подружжя народився первісток. Хлопчик з’явився на світ із вагою понад 3 кг та зростом 52 см у Житомирському обласному перинатальному центрі. Про щасливу новину артистка розповіла в інтерв’ю для kp.ua.

"Такий у нас чудесний хлопчик, навіть не віриться, що це я його народила. Щастя просто переповнює. Навіть важко передати свої емоції словами. Цікаво його розглядати, на кого він схожий. Мені здається, на Андрія", — поділилася емоціями новоспечена мама.

Співачка SLAVIA народила / © kp.ua

Співачка SLAVIA народила / © kp.ua

До слова, напередодні пологів, 7 червня, Ярослава та Андрій офіційно стали чоловіком і дружиною. Пологи пройшли спокійно та щасливо. Вони були партнерськими — Андрій увесь час був поряд із дружиною. Артистка зізнається, що не обирала конкретного лікаря, бо вірила, що все буде добре.

"Сьомого ми одружилися, трішки удвох відсвяткували, а через добу я народила. Я йшла на пологи, як на свято. Мені створили справді домашні умови. Бог послав мені гарних лікарів. Знала, що справлюся", — пригадує Ярослава.

Ім’я для сина подружжя ще не обрало. Співачка мріє назвати хлопчика Левом, а її чоловік — Атласом.

"Андрій каже, що буде класне ім’я, якщо син вирішить бути артистом. Для сцени воно класне, а для життя, як на мене, не дуже пасує. Тому думаємо", — зізнається SLAVIA.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько показала доньку та зробила заяву про її плани змінити ім’я.

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Дата публікації
Кількість переглядів
889
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