Сколько лет России понадобится, чтобы дойти до Днепра: эксперт удивил ответом

Война в Украине / © ТСН

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Войска РФ заявили о выходе на границы Днепропетровской области. Об этом 21 мая сообщили российские пропагандисты. В Силах обороны и Днепропетровской областной военной администрации эту информацию отрицали и призвали не верить провокации.

Что происходит на границе с Днепропетровской областью и на каком расстоянии от города Днепр находятся оккупанты — читайте в материале ТСН.ua.

РФ заявила о выходе на границы Днепропетровской области

О пересечении россиянами административной границы между Донецкой и Днепропетровской областью вблизи Новониколаевки 21 мая сообщили российские пропагандистские СМИ. Оккупанты проиллюстрировали заявление фото.

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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что информация, которая распространяется по сети, является фейком призвана для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

«Это — фейк! И эта „новость“, и фото, которое будто бы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. Но умышленно опубликованные врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию», — написал Лысак в своем Телеграм-канале.

Аналитики DeepState также опровергли информацию о выходе российских войск на границы Днепропетровщины. По их данным, на снимке, опубликованном российскими пабликами, изображен автомобиль украинских бойцов, который те покинули накануне.

Впрочем, стоит отметить, что согласно данным DeepState, российская армия подошла к административной границе области в районе Новониколаевки на расстояние до 2 километров и продвигается дальше.

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На каком расстоянии от Днепра находятся войска РФ

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в комментарии сайту ТСН.ua подчеркнул, что информация о том, что враг добрался до Днепропетровщины, — это российская информационно-психологическая операция (ИПСО).

В то же время, даже если РФ сможет добраться до административного предела, не является проблемой и не несет никакой угрозы, особенно областному центру.

«Они стоят на границе Днепропетровской области примерно в 3 километрах. Но они стоят там луну. Вышли они на границу, не вышли они на границу — это не имеет значения. Общая линия границы, она гуляет туда-сюда 3-4 километра. Опять же, что такое Днепропетровская область? Это условная админграница. Она в воздухе висит, его там нет», — отметил Роман Свитан.

По его словам, враг находится вблизи границы за последние полгода и не может двигаться дальше в сторону Днепра.

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«Покровск — это граница практически Днепропетровской области. Дальность работы артиллерии 30 км. Они бьют Днепропетровщину уже полгода. Будут ли они двигаться дальше в сторону Днепра? Нет. Это все российское ИПСО для того, чтобы давить на украинское общество, придумывают, бросают информационный повод. Вот выйдем на границу Днепропетровской области и тогда там что-нибудь посыпятся с неба камни. Но не посыпятся. Они стоят на границе Сумской области. На границе Харьковской области, на границе Черниговской области. Россия граничит с Черниговской областью. Теперь что, нужно жителям Чернигова куда-то бежать? Нет, они там тысячу лет стоят», — объяснил Роман Свитан.

Сколько лет россиянам нужно, чтобы дойти до Днепра

Он подчеркнул, что никакой опасности для города сегодня нет и не может быть на данном этапе войны. Конечно, кроме привычных атак ракетами и беспилотниками.

«Не думайте, вышли или не вышли на границу. Они три километра пройти не могут за полгода. А до Днепра 200 км. До Днепра, как до Киева рачки. Они уложили около 150 тысяч россиян, прошли в течение года 50 километров. От Покровска до Днепра — 200 километров. Сколько им нужно идти в Днепр? Четыре года. На карту посмотрите, сразу будет понятно», — отметил Роман Свитан.

По его словам, говорить об угрозе Днепру — это все равно что говорить сейчас, что что-то угрожает Львову.

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«Вот Днепру грозит примерно как Львову плюс баллистика. И в этом году это точно. Давайте не разгонять это российское ИПСО», — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что российская армия давно пытается добраться до Днепропетровщины. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце апреля сообщал, что враг упорно пытается прорвать оборону украинских войск на Покровском направлении и выйти на административную границу, ни сейчас этого сделать не удалось.