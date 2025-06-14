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- Війна
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На Дніпропетровщині ворог просуватиметься швидше: військовий пояснив
«Осман» вважає, що під час наступу на Дніпропетровщину спиняти росіян, ймовірно, доведеться за 40 км від фронту.
Якщо російські війська прорвуться на територію Дніпропетровської області, то просуватимуться там швидше, ніж на Донеччині.
Таку думку висловив Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман», молодший сержант, командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», у своєму Telegram-каналі «Говорять Снайпер».
«У порівнянні з Донецькою областю, Дніпропетровська область має меншу щільність населених пунктів, тому ворог просуватиметься швидше», — пояснив військовий.
Він закликав відповідальних, від кого могло б залежати таке рішення, «хоча б за 40 км від фронту почали рити нормальні окопи в лісосмугах — з бліндажами, сітками тощо». На думку «Османа», якщо росіяни прорвуться занаднто близько до Дніпра, вони «знекровлять місто під 0, як Херсон».
Раніше Бунятов заявив про відсутність ліній оборони у напрямку Дніпропетровщини.