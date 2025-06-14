На Дніпропетровщині ворог просуватиметься швидше: військовий пояснив

Загроза наступу РФ на Дніпропетровщину / © ТСН.ua

Реклама

Якщо російські війська прорвуться на територію Дніпропетровської області, то просуватимуться там швидше, ніж на Донеччині.

Таку думку висловив Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман», молодший сержант, командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», у своєму Telegram-каналі «Говорять Снайпер».

«У порівнянні з Донецькою областю, Дніпропетровська область має меншу щільність населених пунктів, тому ворог просуватиметься швидше», — пояснив військовий.

Реклама

Він закликав відповідальних, від кого могло б залежати таке рішення, «хоча б за 40 км від фронту почали рити нормальні окопи в лісосмугах — з бліндажами, сітками тощо». На думку «Османа», якщо росіяни прорвуться занаднто близько до Дніпра, вони «знекровлять місто під 0, як Херсон».

Раніше Бунятов заявив про відсутність ліній оборони у напрямку Дніпропетровщини.