Бійці ССО знищили розвідгрупу РФ біля кордону: ефектні кадри

ССО / © Facebook/Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

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Бійці ССО завдали втрат армії РФ поблизу кордону. Так, вони знищили цілу ворожу групу, яка намагалася потрапити до України.

Про це повідомляє ССО.

Як деталізували, оператори 6-го полку ССО «Рейнджер» провели спеціальні дії поблизу державного кордону з Росією. Так, на Північнослобожанському напрямку вони організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалась потрапити на територію України.

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В результаті запеклого бою ворожу групу знищено, одного військовослужбовця армії РФ взято в полон. Тепер полонений дякує українським спецпризначенцям за те, що залишився живим.

“Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!”, — акцентували у відомстві.

Дата публікації 16:51, 30.06.25 Кількість переглядів 30 Воїни ССО знищили ворожу групу на кордоні з РФ

Раніше оператори 144 центру Сил спеціальних операцій ЗСУ звільнили від армії РФ промислову будівлю на Покровському напрямку, взявши у полон 9 окупантів.

Наші бійці давали шанс ворожим солдатам зберегти життя, закликаючи противника здатися через гучномовець, закріплений на дроні. Отримавши відмову, група зайшла в тил противника, замінувала промислову будівлю, де переховувалися росіяни, та підірвала її.

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Невдовзі двома групами по чотири та п'ять осіб ворожі військові попрямували в бік українських позицій. Серед них були поранені. Українські спецпризначенці надали ворогам першу домедичну допомогу та розпочали їх евакуацію.