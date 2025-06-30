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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1977
Час на прочитання
1 хв

Бійці ССО знищили розвідгрупу РФ біля кордону: ефектні кадри

Російським військовим довелося зіткнутися з вогнем українських спецпризначенців на Сумщині, що повністю зруйнувало їхні плани на день та й, власне, на життя.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ССО

ССО / © Facebook/Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Бійці ССО завдали втрат армії РФ поблизу кордону. Так, вони знищили цілу ворожу групу, яка намагалася потрапити до України.

Про це повідомляє ССО.

Як деталізували, оператори 6-го полку ССО «Рейнджер» провели спеціальні дії поблизу державного кордону з Росією. Так, на Північнослобожанському напрямку вони організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалась потрапити на територію України.

В результаті запеклого бою ворожу групу знищено, одного військовослужбовця армії РФ взято в полон. Тепер полонений дякує українським спецпризначенцям за те, що залишився живим.

“Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!”, — акцентували у відомстві.

Раніше оператори 144 центру Сил спеціальних операцій ЗСУ звільнили від армії РФ промислову будівлю на Покровському напрямку, взявши у полон 9 окупантів.

Наші бійці давали шанс ворожим солдатам зберегти життя, закликаючи противника здатися через гучномовець, закріплений на дроні. Отримавши відмову, група зайшла в тил противника, замінувала промислову будівлю, де переховувалися росіяни, та підірвала її.

Невдовзі двома групами по чотири та п'ять осіб ворожі військові попрямували в бік українських позицій. Серед них були поранені. Українські спецпризначенці надали ворогам першу домедичну допомогу та розпочали їх евакуацію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1977
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